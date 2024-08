Michal Vintr Navrátil: Laický návod pro politiky na legislativní změny, aby se i ve městech dal dělat místní rozvoj

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Chtělo by to stavební úpravu, ale získat povolení je peklo.

Ať je to oddělená cyklostezka nebo strom, rozšíření chodníku nebo třeba změna profilu ulice, aby se vešel ostrůvek pro chodce a dva pruhy (ano, i tohle bych si někde přál), tak vždycky narazíme na to, že to nejde efektivně provést kvůli stavebnímu řízení a (libo)vůli Policie ČR.Zkusil jsem se zamyslet, co by se s tím dalo dělat, respektive co by s tím mohla dělat vláda, premiér Petr Fiala a zejména ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, abychom zase konečně měli ve městech místní rozvoj.

Jako občan bych rád navrhl zjednodušení a urychlení procesu povolování staveb městské infrastruktury. Tady jsou konkrétní kroky, jak toho dosáhnout*:

Nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.)

Přidejte nový odstavec do § 103:

„Pro drobné stavební úpravy, jako je posun obrub, změna povrchů vozovek a chodníků, není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení.“

Změňte § 54:

„Pro projekty zaměřené na podporu udržitelné dopravy, jako jsou cyklostezky, zadržení vody v krajině a výsadba stromů bude zkrácené řízení pro změny územního plánu trvat maximálně 3 měsíce.“

Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.)

Přidejte nový odstavec do § 77:

„Pro drobné stavební úpravy městské infrastruktury je vyžadováno pouze informativní oznámení Policii ČR. Schválení se nevyžaduje, pokud nezhoršují bezpečnost dopravy.“

Omezte vliv památkových úřadů na projekty udržitelné dopravy, výsadbu stromů a přípravy na změnu klimatu:

„Památkový úřad se vyjádří pouze k zásadním změnám týkajícím se kulturních památek. Pro drobné úpravy městské infrastruktury, jako je výsadba stromů nebo stavba cyklostezek, se jejich stanovisko nebude vyžadovat.”

Změna zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb.)

Navrhovaná změna § 14:

Stávající znění:

„K provedení stavby, terénní úpravy, zařízení nebo udržovací práce v památkové zóně nebo ochranném pásmu kulturní památky je třeba závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.“ Navrhované znění:

„K provedení stavby, terénní úpravy, zařízení nebo udržovací práce v památkové zóně nebo ochranném pásmu kulturní památky je třeba závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, s výjimkou realizace infrastruktury pro udržitelnou mobilitu a bezbariérovost, opatření ke snížení tepelného zatížení a zlepšení retence vody v krajině, a změn či posunů obrubníků a výškové úpravy chodníků a vozovek.“

Navíc, plynulost individuální automobilové dopravy nebude posuzována samostatně, ale v rámci koeficientu udržitelnosti, který zohledňuje různé druhy dopravy a jejich ekologický dopad.

Věřím, že tímto bychom mohli znovu nastartovat rozvoj v našich městech a zabránit tomu, aby nám utíkal nejen západ, ale už i východ.

Nejsem sám, kdo si myslí, že tyto změny pomohou vytvořit moderní, udržitelná a konkurenceschopná města pro všechny.

*Nejsem ani právník, ani zákonodárce, ale někdo s tím musí něco dělat. Berte moje návrhy jen jako základ do diskuze, která by ale měla být rychlá a výstupy rázné. Čas běží...

