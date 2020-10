Michal Vojtíšek: Auta s odmontovanými filtry nechte doma. Částice zvyšují riziko nákazy koronavirem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Paolo Bona / Shutterstock.com

Podobnými přístroji, jakými je měřena zachycovací účinnost roušek a respirátorů, měří v Centru vozidel udržitelné mobility na Fakultě strojní ČVUT v Praze účinnost filtrů částic, kterými jsou vybaveny téměř všechny naftové motory pro silniční vozidla, vyrobené v posledních přibližně deseti letech. Filtrace je téměř absolutní – často je ve výfukových plynech méně částic než v okolním vzduchu. Vyhráno ale zdaleka není. Někteří motoristé si filtry odmotovávají. Malý počet takto upravených vozidel má značný podíl na celkových emisích. Dle dálkového měření, které pro pražský magistrát prováděly ÚAMK, ČVUT a Česká zemědělská univerzita, chyběl v roce 2017 u automobilů téměř každý desátý filtr, a průměrné emise částic nového vozu s nefunkčním filtrem byly vyšší než průměrné emise starších naftových aut. To potvrzuje, že vliv technického stavu vozidla na emise částic může být výrazně vyšší, než stáří vozidla.

Ač spalovací motory patří mezi čistší spalovací zařízení, díky jejich intenzivnímu využití ve městech mají částice ze spalovacích motorů velký a mnohde většinový podíl na znečištění vzduchu, který dýcháme v ulicích našich měst. Znečištění ovzduší je v první desítce seznamu Světové zdravotnické organizace příčin předčasných úmrtí, hned vedle kouření, obezity a nezdravého životního stylu, a dle Evropské komise má na svědomí řádově, hrubým odhadem, jedno promile populace ročně – přes 10 tisíc v České republice, necelých půl milionu v Evropě.

Koronavirus může škody na zdraví ještě zvýšit. Podle studie na Harvardské univerzitě v USA koncentrace částic v ovzduší souvisí s rizikem nákazy koronavirem – to se zvyšuje o 8 % s každým mikrogramem částic navíc v krychlovém metru vzduchu.

Celkové emise jsou součtem emisí všech vozidel, nebo též součinem průměrných emisí vozového parku a počtu ujetých kilometrů. Máme-li snížit celkové emise z dopravy, je třeba buď výrazně snížit průměrné emise na vozidlo, nebo výrazně snížit počet ujetých kilometrů. Jinou možnost nevidím. A pokud má ke zlepšení ovzduší dojít zde v našich městech, musíme snížit emise zde, během každodenního provozu, ne pouze na papíře nebo za idealizovaných laboratorních podmínek.

Náhradou nových nízkoemisních spalovacích motorů elektromobily nebo čistými palivy ušetříme maximálně ty emise, které klasické nové motory produkují, což je, pokud jsou v pořádku, relativně velmi málo. To nás tedy nezachrání. Navíc takové změny stojí čas a peníze.

Apeluji na motoristy, aby emise snížili sami, dobrovolně, a nečekali na nějaká drastická omezení a opatření. Ty z vás, kteří nemáte motory úplně v pořádku, kouří se z nich, chybí katalyzátor nebo filtr částic, nebo diagnostika hlásí emisní závady které se na chodu vozidla zatím neprojevují, prosím, aby si dali vozy do pořádku, a pokud to není zrovna možné, aby alespoň s takovými automobily co nejméně jezdili do větších měst. Všichni motoristé by pak měli omezit agresivní zrychlování a zpomalování a velmi rychlou jízdu v městských aglomeracích, toto vše je spojené s vyššími emisemi z motorů i z otěrů brzd, a delší provoz motoru na volnoběh nebo pomalé pojezdy v koloně. Velmi vysoké emise jsou též po startu studeného motoru, než se ohřeje katalyzátor. Na krátké vzdálenosti může často být zdravější jít pěšky nebo jet na kole, alespoň pár desítek metrů od frekventovaných silnic.

Nedáme-li si (kolektivně jako motoristé) motory do pořádku, budou muset vedení větších měst výrazně omezit intenzitu silniční dopravy, abychom ochránili zdraví jejich obyvatel. Bude nás - zejména oněch cca 90 % motoristů, kteří mají motory v pořádku - to bolet podstatně více, než oprava nebo náhrada každého desátého vozu.

