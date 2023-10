Mirek Topolánek: Vláda hodila přes palubu zákazníky tepláren a neplní své programové prohlášení

Jaroslav Řezáč 14.10.2023 07:19

objektivně vzato nevím, kde stát chce vzít peníze na transformaci centrálního vytápění v městech a obcích, když je oškube o to co slíbil.

Ekonomika tohoto státu se mi jeví poněkud nestabilní a v podstatě je odkázána jen na účetní operace, které oškubávají všechny mimo vlády.

Z hlediska technologií a její aplikace do praxe značně zaostává a to nemyslím OZE šílenství ale projekty udržitelné energetické koncepce v konzistentních dodávkách, ne přání ekologistů.

Z hlediska zajímavosti investic do ČR se výrazně prostředí zhoršilo a je to také důsledek čarování s rozpočtem státu a ničení jakékoliv důvěry v její schopnosti dostát závazkům, které jednou dala, říká teplárenství "sorry" nám se to nějak nehodí. Je otázka za co vlastně ta nynější vláda stojí, když jí nejde věřit?



Technologie na transformaci vytápění v teplárnách jsou a jsou ekologické, ale podporuje to stát?





https://www.teplator.cz/?gclid=Cj0KCQjw1aOpBhCOARIsACXYv-eELCQ_L-E3BCUTTMiErPtEtAtrnrnHen49RqLio5-jXHa3_BB4HxYaAsRjEALw_wcB



https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2329432



https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3041787-maly-jaderny-reaktor-vedcu-z-reze-mohl-v-budoucnu-zasobovat-odlehla-mista





