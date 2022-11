Mirek Topolánek: Zastropování tržeb výrobců elektřiny může zdražit likvidaci odpadů i teplo

Emil Novák 12.11.2022 11:46 Reaguje na vaber

Protože tržní cena elektřiny nezáleží na výrobních nákladech jaderných elektráren. Kdyby to tak mělo být, musela by být z jaderných elektráren elektřina levnější než z plynových, všichni by chtěli tu jadernou a nikdo plynovou, takže by té jaderné logicky nebylo dost pro všechny. Trh je společný pro celou EU, takže na cenu silové elektřiny většinou nemá vliv, jak je to konkrétně v té které zemi.

Odpovědět