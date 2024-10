Mirek Topolánek: Deset příkladů dekarbonizace českých tepláren

Honza Honza 6.10.2024 09:21

Jediný smyslplný zemědělský program a péče o krajinu je povolit výraznější sukcesi, většinu zhutněných otrávených polí bez organiky podléhajících erozi aj. nežádoucích skutečností zalesnit. K tomu patří i rozčleňování polí mezemi, remízky- je to návrat k přirozenější pestřejší krajině více zachytávající vodu. Nejsou to přesušené pampy podle p. Vinklera, lány obilí na stepní oblasti Ukrajiny, pampy v Argentině, Brazílii, step v Mongolsku - i ty se při progredujícím oteplování a vysušování budou muset rozčleňovat lesíky (což se i děje), omezovat na nich býložravce.

Tato krajina s větším zalesněním umožňuje přiměřenou zemědělskou činnost bez dotací- hospodaření jen tam a takovým způsobem, aby to bylo efektivní. Zároveň poskytuje dřevo.

Spalování málo hodnotného dřeva není žádný zločin proti přírodě, je to právě podpora výše uvedeného programu. Myslet si že vše - obnovu přírody, zemědělství budeme jen dotovat, že celý stát přežije jen na dotacích, celé obyvatelstvo pro záchranu přírody musí zchudnout, musí se podřídit, že je to nutnost, jinak všichni i spolu s přírodou nepřežijeme, je stejně tak fašistická teorie jako o nadřazené rase, která jediná má právo vládnout na zemi. Odklon od demokracie a příklon k nařizování, k diktatuře je zhouba společnosti, vždy v minulosti vedla ke kolapsu.

Spalování dřeva je uhlíkově neutrální, podporuje zalesnění, přechod na absolutně čistou energetiku je stejný nesmysl jako perpetuum mobile.

Každá metoda má a i v daleké zářné budoucnosti bude mít své nežádoucí účinky. JE jaderný odpad na stotisíc let, FV těžbu surovin, odpady, vodík výbuchy, problémy se skladováním, distribucí atd atd.

