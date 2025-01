Miroslav Bobek: Jaký byl rok 2024? Byl to rok mimořádných mláďat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Petr Hamerník / Zoo Praha Samičky gorily nížinné Mobi a Gaia se svými matkami.

#1 Gorilí samičky Mobi a Gaia

Celkem 1 043 mláďat 190 druhů plazů, ptáků a savců se v Zoo Praha narodilo či vylíhlo během roku 2024. Nejde přitom ani tak o jejich celkový počet, nýbrž spíše o výjimečnost mnohých z nich. Třemi mláďaty lidoopů v jednom roce se může pochlubit jenom nemnoho zoologických zahrad, a odchovem již druhého luskouna dokonce žádná jiná v Evropě. Rok 2024 byl však mimořádný i vzhledem k zahájení reintrodukce koní Převalského do středního Kazachstánu, v níž Zoo Praha sehrává naprosto zásadní roli. S koněm Převalského ostatně souvisí i otevření nové expozice Gobi. Roční návštěvnost činila 1 387 433 lidí.

Hned 2. ledna 2024 se narodilo první gorilí mládě v novém pavilonu Rezervace Dja. Jeho matkou je Duni, dcera slavné Moji, a otcem Kisumu. Brzy se ukázalo, že jde o samičku. Jméno Mobi dostala na základě návrhu dětí z kamerunského Somalomo.

O čtvrt roku později přišlo v Rezervaci Dja na svět druhé gorilí mládě, a to opět samička. Jeho matkou je Kijivu, která v původním pavilonu goril během předchozích dvou dekád porodila již čtyři mláďata (jako první slavnou Moju), a otcem rovněž Kisumu. Jméno Gaia vybrala pro tuto samičku slavná ochránkyně přírody Jane Goodall.

Přístup obou matek k péči o mláďata se liší. Kijivu nezapře svou zkušenost, zatímco Duni se chová úzkostlivěji. To se projevuje i na vývoji obou mláďat, nejpodstatnější však je, že mají možnost si spolu hrát a vzájemně se podněcovat ve svém vývoji.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Connie se veze na ocase své matky Tang.

#2 Druhý odchov luskouna v Evropě

Odchov prvního mláděte luskouna krátkoocasého – samičky Šišky – v Zoo Praha byl zprávou roku 2023. Šlo o první mládě luskouna odchované v Evropě, a tím rovněž o jeden z největších chovatelských úspěchů v celé dosavadní historii pražské zoologické zahrady. Potvrzením tohoto nebývalého úspěchu se stal odchov druhého luskouního mláděte.

Samička, která později dostala jméno Connie, se narodila 1. července a jejími rodiči jsou stejně jako v případě Šišky samice Run Hou Tang a samec Guo Bao. Na rozdíl od Šišky nebylo toto mládě třeba uměle přikrmovat, problém však nastal při jeho přechodu z mateřského mléka na potravu dospělých luskounů. Podařilo se ho však vyřešit přidáním mravenců druhu Camponotus nicobarensis do krmné kaše.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Samička nedlouho předtím, než začala opouštět matčin vak.

#3 První český vombat a další skvělá mláďata

Důsledně vzato se první český vombat narodil již v roce 2023; u vačnatců však za datum jejich „narození“ považujeme den, kdy poprvé „vykouknou“ z vaku své matky. To se v případě našeho mláděte – samičky Mersey – stalo až na začátku roku 2024.

Chovatelsky nesmírně cenným mládětem je další sameček orangutana sumaterského, který se narodil 2. května a později dostal jméno Harapan. Spolu se čtyřletým Kawim jsou jedinými pravnoučaty páru orangutanů, který přišel do zoo z přírody.

K dalším významným odchovům savců se řadí mláďata bércouna Petersova, jaguarundi a gorala sečuánského. U ptáků lze vyzdvihnout například první vlhovce chocholaté odchované v Evropě po patnácti letech a u plazů odchov další generace želvy tlustohrdlé.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oliver Le Que / Oliver Le Que / Zoo Praha Z otevření nové expozice Gobi.

#4 Nová expozice Gobi

U horní stanice lanovky, kde jsou návštěvníci po desetiletí zvyklí vídat koně Převalského, byly vybudovány nové stáje a upraveny výběhy. Navíc zde vznikl nevelký pavilon doplněný voliérami pro manuly a celý prostor obohatila řada doplňků, které upozorňují na zajímavosti pouště Gobi.

Pavilonek této nové expozice představuje drobné savce, plazy i bezobratlé jižní části Mongolska včetně hroznýška tatarského, který se stal předobrazem legendárního olgoje chorchoje. V pavilonku je věnován prostor rovněž prezentaci koně Převalského a jeho návratu do Mongolska. Okolí nabízí repliku skal Planoucích útesů a tamních paleontologických nálezů nebo typické mongolské ovó.

Novou expozici Gobi 23. března slavnostně otevřel prezident České republiky ing. Petr Pavel.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Samice fosy ve venkovním výběhu.

#5 Nové a staronové druhy zvířat v Zoo Praha

Vybudování expozice Gobi znamenalo i příchod řady nových druhů: agamky Převalského a různobarvé, paještěrky Převalského, hroznýška tatarského nebo pestrušky písečné.

Nové druhy však přicházely také do dalších částí zoo. Asi největší zájem vzbudily fosy, největší šelmy Madagaskaru, jejichž pár se od srpna nachází v Pavilonu šelem a plazů. Dalším zajímavým druhem, který Zoo Praha obohatil hned na počátku roku, je nelétavá kachyně parníková.

Z druhů, které byly doposud v zázemí a návštěvníkům se představily až během roku 2024, je třeba uvést naprosto unikátního morčáka paranského a úchvatnou rajku volavou.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oliver Le Que / Oliver Le Que / Zoo Praha Jane Goodall v Indonéské džungli s ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem.

#6 Jane Goodall v Praze

V květnu proběhla již třetí návštěva světoznámé primatoložky a ochránkyně přírody dr. Jane Goodall v Zoo Praha. Zájem veřejnosti byl ohromný a dr. Goodall i ve svých devadesáti letech prokazovala neuvěřitelné charisma, neúnavnost a smysl pro humor. Hlavními body jejího programu v Zoo Praha bylo pojmenování gorilí samičky, pro niž vybrala jméno Gaia, a představení českého překladu její knihy Pangolina, která je určena dětem a pojednává o luskounech. Ostatně ani návštěvu luskouní samičky Šišky si dr. Goodall nenechala ujít a byla s ní velmi spokojena.

V aule České zemědělské univerzity pak proběhla její přednáška, kapacita velkého sálu však ani v nejmenším nepostačovala počtu zájemců.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Anna Bernátková / Anna Bernátková / Zoo Praha Vypouštění koní Převalského do aklimatizační ohrady v Alibi.

#7 Návrat divokých koní do Kazachstánu

Po více než roce příprav proběhl začátkem června první letecký transport koní Převalského ze střední Evropy do stepí Altyn Dala ve středním Kazachstánu. Započal tak dlouhodobý reintrodukční projekt posledního druhu divokého koně do další z oblastí, kde se vyskytoval v minulosti.

Zoo Praha sehrává v tomto projektu klíčovou odbornou a organizační roli. Spolu s Armádou České republiky zajišťovala přepravu prvních sedmi koní Převalského ze své stanice v Dolním Dobřejově a z Tierparku Berlin do reintrodučního centra Alibi. Nejprve do Kazachstánu dopravil jeden armádní letoun CASA C-295M tři koně z Prahy a poté druhý čtyři jedince z Berlína.

Pro následující léta je plánováno přepravit letadly Armády ČR do Kazachstánu až dalších čtyřicet koní Převalského.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | David Broda / David Broda / Zoo Praha Transport velbloudů divokých do Toli bulag.

#8 Pomáháme jim přežít

Počátek návratu divokých koní do Kazachstánu poněkud zastínil množství dalších aktivit na ochranu biodiverzity, které má Zoo Praha na pěti kontinentech.

V Mongolsku pokračovaly přípravy na budoucí reintrodukci koní Převalského do údolí Klášterů na východě země. Kromě jiného se podařilo uzavřít naprosto zásadní smlouvu s tamním Ministerstvem pro životní prostředí a klimatickou změnu. Do loni vybudovaného chovného centra Toli bulag na jihu Mongolska pak bylo přepraveno sedm velbloudů divokých.

Z tuzemských projektů je třeba zmínit úsilí o záchranu karase obecného. Díky zájmu rybářů se je ve značných počtech podařilo úspěšně umístit již do více než dvaceti nádrží.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Lední medvědi si v horkém počasí užívají záplavu kostek ledu.

#9 Zoologická zahrada pod ledem

Léto přineslo extrémy počasí – tropická horka i prudké deště spojené s hrozbou povodní.

Jak zvířatům, tak návštěvníkům ulevil od extrémních teplot prázdninový projekt „Zoo pod ledem“. Společnost Bidfood dodala do zoologické zahrady celkem osmkrát 7,5 až 12 tun ledu, který byl rozmisťován především do výběhů vybraných druhů zvířat a částečně i do návštěvnických prostor. Zoo Praha se tak v alespoň některých částech svého areálu stávala jedním z nejchladnějších míst v Česku.

V polovině září Praze opět hrozily povodně a zoologická zahrada se připravovala na evakuaci spodní části areálu. K té sice nemuselo dojít, ale kvůli prudkým dešťům, které podmáčely půdu, byla nakonec Zoo Praha čtyři dny uzavřena.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha Mobilní aplikace Zoo Praha je doposud hodnocena 4,9 z 5.

#10 Mobilní aplikace

V říjnu představila Zoo Praha svou mobilní aplikaci pro chytré telefony. Jejím úkolem je zjednodušit a zpříjemnit návštěvu zoologické zahrady. Jejím základem je interaktivní mapa areálu s možností volby tras či bodu zájmu, ať již jde o druh zvířete nebo restauraci. Aplikace umožňuje i nákup vstupenek, upozorňuje na časy komentovaných krmení zvířat či jiné akce a nabízí rozšiřující informace k jednotlivým druhům.

Mobilní aplikaci vytvořili během osmi měsíců vývoje studenti z České IT Akademie ve spolupráci s Komerční bankou a je dostupná jak pro Android, tak pro iOS zařízení. Jde o první takový počin v kontextu tuzemských zoologických zahrad.

Děkujeme všem, kdo Zoo Praha pomáhají, i těm, kdo ji navštěvují a mají rádi!

