Miroslav Bobek: Jméno pro vnučku slavné Moji

V sobotu 10. února jsme zveřejnili jméno gorilí samičky narozené v Zoo Praha ma samém začátku letošního roku. Jistě, na konci tohoto textu ho napíšu, ale nejprve k jeho výběru. Tentokrát jsme totiž postupovali zcela netradičně. O základní sadu návrhů jsme požádali děti z kamerunského městečka Somalomo, kde má základnu náš vzdělávací projekt Toulavý autobus. Z této sady jsme pak v zoo vybrali deset jmen a dál již rozhodovala česká veřejnost.

Ze Somalomo jsme obdrželi celkem 67 návrhů jména. Pravda, nepocházely jen od dětí, jak jsme si původně představovali, ale další část zadání, totiž aby návrhy byly v místním dialektu badjoué jazyka koonzime, již byla splněna. Ostatně právě v tomto dialektu vyšly jako úplně první vázaná kniha naše gorilí pohádky s hlavní hrdinkou Mojou, babičkou nedávno narozeného mláděte.

Při pročítání návrhů došlých z okraje Biosférické rezervace Dja jsem si uvědomil, že jde o docela působivou sondu do tamního vnímání světa. Velmi mne zaujalo hned první jméno, Koh’Eloo’h. Dokonce jsem si je prosadil do finálové desítky; nemělo sice šanci na vítězství, ale neslo pozoruhodné poselství. Koh’Eloo’h je „přechodová liána“ symbolizující překročení řeky oddělující nepřátelský svět, před nímž lidé utíkají, a nový svět, kde se trvale usazují... Naproti tomu návrh Nzing mě v první chvíli docela překvapil. Znamená totiž plechovou střechu domu. Vzápětí jsem si ale uvědomil, že život pod plechovou střechou je v oblasti Dja symbolem blahobytu, a jméno Nzing buď odkazuje k pavilonu goril, nebo by mělo dopomoci svému nositeli k vyšší životní úrovni.

O deseti návrzích, které jsme vybrali, hlasovalo na iDnes.cz v prvním kole celkem 44 601 lidí. Do finálového „rozstřelu“ poslali tři jména:

1. Mobi, které znamená „dědička“ (nebo také „pokračovatelka“). Navrhla je dvacetiletá žákyně střední školy v Somalomo Philone Mamkobene.

2. Ekiba, jehož význam je „poděkování“ a které pochází od jedenáctileté žákyně somalomské základní školy Pamély Imeldy Meva’a Ndoum.

3. Mosâmom, jméno s možná nejsilnějším nábojem značící „toho, jehož narození znamená konec války mezi lidmi a zvířaty“. S tímto návrhem přišel moudrý náčelník městečka Somalomo, 82letý Georges Benjamin Mampomo.

Mezi Mobi, Ekibou a Mosâmom následně rozhodovalo 29 981 lidí. A troufám si tvrdit, že rozhodli velmi dobře (i když tedy velmi dobrá by byla kterákoli z posledních tří možností). Nicméně suverénně vyhrálo jméno - Mobi!

