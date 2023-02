Miroslav Bobek: Picture of the Day: Gazely na silnici

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Gazely mongolské.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V noci před naším odjezdem z Chalchgolu na východě Mongolska klesla noční teplota na –45 °C, a když jsme ráno chtěli natankovat, nešlo to. Čerpadlo u cisterny s naftou bylo zamrzlé. Měli jsme naštěstí dost paliva na přejezd do sousedního okresu, kde při dopoledních –34 °C již načerpat šlo.Stejně jako cestou do Chalchgolu, také během návratu jsme vídali stádečka gazel mongolských, dzerenů. Čítala vesměs jednotky a desítky kusů, ovšem tentokrát – v mlhavém a větrném počasí – již nebyla tak ostražitá; někdy dokonce zůstávala zalehlá ve stepi u silnice. Dvakrát jsem nechal zastavit a v protivětru se mi podařilo k nim přiblížit natolik, abych udělal docela slušné fotografie. Že to v tom mrazu a větru nebylo nic příjemného, asi nemusím rozebírat.

O ten nejlepší snímek se mi ale o dvě a půl hodiny později postaraly samotné gazely. Přijeli jsme k místu, kde jich po obou stranách silnice bylo mnoho set – a jedno ze stád se rozhodlo přes ni přejít. Stačilo popojet blíž, pak opřít fotoaparát o dveře auta a udělat snímek, který můžete vidět u dnešního sloupku.

Tenhle záběr vzbudil zájem mongolských kolegů a posléze byl vyhodnocen jako Picture of the Day na serveru iNaturalist. Zachycuje totiž gazely mongolské v kontextu jejich významného ohrožení – a tím jsou liniové stavby.

Než budu pokračovat, měl bych zmínit, že v souladu s českým názvoslovím bych o gazele mongolské měl psát jako dzerenovi, což je z ruštiny převzaté jméno vzniklé překroucením mongolského pojmenování dzer. Označení gazela mongolská mi ale připadá jak lépe srozumitelné, tak poměrně výstižné: těžiště výskytu tohoto kopytníka leží ve východním Mongolsku s přesahy do přilehlých oblastí Ruska a Číny.

Gazela mongolská se zejména během podzimu přesouvá na velmi dlouhé vzdálenosti. Bohužel její migrační cesty narušují ploty, železnice a silnice. Učebnicovým příkladem bylo vybudování trati mezi Ulánbátarem a Pekingem koncem 50. let, která byla z obou stran oplocená a doslova překrojila území obývané gazelami mongolskými na dvě části. Jiným příkladem může být plot, kterým si Čína ohradila celé své území… Ale nejde jen o stavby postavené v minulosti. Zejména v poslední době přibývají v Mongolsku ve velkém měřítku silnice a roste dopravní ruch, mimo jiné v souvislosti s vývozem surovin do Číny. A země se – zcela logicky – chce rozvíjet i v příštích dekádách. Stejně logicky však plány na výstavbu dalších silnic a zejména železnice vyvolávají děs v očích ochránců přírody.

Přečtěte si také | Miroslav Bobek: Předběžná zpráva z Údolí klášterů

Nechci tu věštit, jaká budoucnost gazely mongolské čeká. Ale jednu dobrou zprávu bych měl. Sčítání, které proběhlo v květnu 2020, ukázalo, že v Mongolsku se tou dobou nacházelo přibližně 2 200 000 těchto gazel. To bylo podstatně víc, než se předpokládalo.

reklama