Miroslav Bobek: Světová rekordmanka z pražské zoo

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Samička hrabáče kapského Pieta na aktuálním snímku.

Raději jsem o tom moc nemluvil, abych to ještě nezakřikl, a trpělivě počkal. Pak jsem šel Pietě s hrstí moučných červů blahopřát.Pieta je naše samička hrabáče kapského. V sobotu 16. září 2023 dosáhla věku 32 let a 28 dní! Již v posledním více než čtvrt roce byla nejstarším žijícím hrabáčem nejen v Evropě, ale na světě vůbec. A nyní překonala i historický rekord. U žádného jiného hrabáče nebyl nikdy doložen vyšší věk!

Pomyslné žezlo nejstaršího žijícího hrabáče převzala Pieta letos začátkem června po samci Aferovi, který v anglické Zoo Colchester uhynul ve věku 32 let a 27 dní. A minulou sobotu ho překonala i v celkovém dosaženém věku. Mimochodem, oba – Pietu i Afera – zplodil tentýž otec… Teoreticky by těmto dvěma dlouhověkým hrabáčím sourozencům sice mohla konkurovat ještě samice z Crandon Zoo Park v Miami, jíž byl přisuzován věk přes třicet let, jenže ta pocházela z přírody a zdokumentováno bylo pouze 26 let jejího života. Zkrátka a dobře, Pieta je neoddiskutovatelná rekordmanka!

Do naší zoologické zahrady přišla Pieta ze své rodné zoo v nizozemském Arnhemu v roce 2004. Byla to již zkušená matka, která odchovala čtyři mláďata, mezi nimi překvapivě i dvojčata, samičky Poq a Puq. Při svém příchodu k nám do Prahy byla opět březí a porodila tu své poslední mládě, samičku Danny. Její tehdejší chovatelka Lenka Vrabcová vzpomíná, jak se Pieta o své mládě vzorně starala. Také prý moc ráda hrabala v kůře na dvorku za Africkým domem a často se z něj po velikých kamenech snažila vylézt ven. Sundávat ji z nich musel být nezáviděníhodný úkol…

V roce 2014 jsme Pietu přestěhovali do ubikace v zázemí. Společnost dvou mladších a mnohem aktivnějších hrabáčů v Africkém domě – Kvídy a Draca – jí totiž nesvědčila a Pieta trpěla zdravotními problémy. Na svém „vejminku“ je ale spokojená a udržuje si na svůj věk skvělou kondici. Přejme jí ještě co nejvíc klidných let!

