Miroslav Vinkler: Navštívil jsem vrchol Králického Sněžníku a bylo to stejné jako vstoupit do pekla

Evropská unie tvrdí, že v posledních 25 letech usilovně pracovala na vytvoření sítě chráněných přírodních oblastí v celé EU, nazvané Natura 2000. Deklarovaným účelem této sítě mělo být zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti v Evropě.V případě společného polsko-českého projektu „Výstavba rozhledny na Králickém Sněžníku“, placeného z 85 % dotací EU, se však má dosáhnout přesně opačného cíle – nevratného poškození tohoto unikátního ekosystému na hranicích Česka a Polska.

Systémově selhaly všechny státní orgány ochrany přírody v Polsku i Česku a také poslední instance Evropská komise zastoupená komisařem pro životní prostředí Sinkevičiusem.

Třešničkou na dortu potom je skutečnost, že příslušná EIA (Zpráva o vlivu záměru na tuto lokalitu) byla účelově upravena ve prospěch investora zjevně nezákonným způsobem, aniž by to orgány ochrany přírody vyvedlo z klidu a vydání územního a stavebního povolení, s následným proplácením dotace v rozporu s jejím účelem, daly zelenou.

Celý způsob přípravy projektu rozhledny i jeho realizace je pak ukázkovým příkladem, jak to s dodržováním zákonů i principy ochrany nejcennějších ekosystémů v soustavách NATURA 2000 myslí Polsko a Česko „vážně“.

Co je na rozhledně špatného? Pominu-li neskutečně pokleslou estetickou stránku vlastní stavby a její absolutní disharmonii s krajinou, zfalšovanou EIA zprávu, neuvěřitelné lajdáctví státní správy na úseku ochrany životního prostředí, kde si Praha a Varšava mohou podat ruce, a do očí bijící porušení evropské Směrnice o ochraně druhů a stanovišť, potom lze realizaci stavby přirovnat k vpíchnutí otrávené jehly do organismu, napojené na zásobu jedu, který spolehlivě zajistí další úbytek biodiverzity, kriticky ohrožených zástupců flóry a fauny vázaných na unikátní přírodní rezervaci masivu Králického Sněžníku ve vazbě na nikým a ničím limitovaný antropogenní tlak na poslední zbytky přírody.

Foto | Miroslav Vinkler Turisté.

Pro ty, kteří oblast „Králičáku“ nenavštívili, představte si pětiúhelník, jehož plocha cca 250 km2 představuje dotčené přírodní území, v jehož středu je Králický Sněžník a je rozpůlen mezi Česko a Polsko. Hrany pětiúhelníku potom spojují jeho jednotlivé vrcholy – sídla v Polsku (města Miedzylesie- Miedzygorzie- Stronie Slaskie a v Česku Králíky a Staré Město).

Všude kolem nich, směrem do středu rezervace, se v posledních letech rozběhla silná výstavba základen masové turistiky a atrakcí, které mají nalákat další davy k adrenalinovým zážitkům.

Pouze jeden jediný areál Dolní Morava / Králiky, zasahující do masivu Králického Sněžníku, ročně přivítá více než 300 tisíc návštěvníků.

Vlastní rozhledna, umístěná na plochém a bezlesém vrcholu, zdaleka viditelná zejména z polských rovin, tak působí na tyto davy jako lampa na noční můry. Všichni ji chtějí vidět, všichni chtějí zažít a všichni se na ni vypraví.

Každý ví, že přírodní rezervace může snést pouze takový počet návštěvníků, který zajistí, že nedojde k jejímu poškození. Podle tvrdých dat SCHKO Jeseníky (fotopasti) se zatím návštěvnost v posledních letech držela mezi 38-43 tisíc turistů/rok. Což není zásadní problém.

Ten nastane s přívaly davů a odhadovanou návštěvností mezi 220-240 tisíc/rok, horami odpadků, absencí hygienických zařízení a technickým dobýváním vrcholu technikou – koly a čtyřkolkami a zcela nekontrolovatelným pobíháním psů všech ras podél přístupových tras.

Foto | Miroslav Vinkler Rozhledna

Na to vše v předstihu upozorňovaly ekologické organizace z Česku i Polsku od samého počátku příprav na stavbu rozhledny.

Nadarmo – investor (město Stronie Slonskie) s lobbistickou pomocí, úplatnými byrokraty Polska i Česka a okázalým nezájmem Bruselu prosadil svou.

Lze téměř s jistotou prohlásit, že během pěti, sedmi let zbudou z dnešní přírodní rezervace doslova trosky a řada ohrožených zástupců flóry a fauny už nebude k vidění.

Z obecného pohledu pak kauza rozhledny velmi dobře zapadá do kontextu krize ochrany životního prostředí v Česku, která byla odsunuta na poslední kolej. Ta započala novelou stavebního zákona, skandálním rozhodnutím Ústavního soudu ČR, který posvětil odstavení dotčené veřejnosti z účastenství na řízeních, kde jsou dotčeny zájmy ochrany přírody, zněním nového stavebního zákona, tristním stavem lesů a zemědělské půdy apod.

Vládnoucímu establishmentu se podařilo vyvolat u veřejnosti vyvolat zdání, že přírodní statky si lze koupit stejně snadno jako rohlík v krámu, a proto nějaká podpora zastánců ochrany životního prostředí je zbytečná a snad i škodlivá, což se projevilo také volebním propadákem Strany zelených v parlamentních volbách 2021 (0,99 % hlasů).

Foto | Miroslav Vinkler Čím víc turistů, tím větší zátěž pro přírodu.

Realitu je nutné přijmout, i když některým z nás příjemná není. Je také zapotřebí vstřebat i další skutečnost, že dnešní společnost přijala strategii, že příroda je od toho, aby nám pouze dávala a pokud naše zájmy stojí v protikladu se zájmy životního prostředí, je naším právem si to vzít násilím.

Pasovali jsme se do role, že tzv. člověk rozumný, podtřída evropský, se verbálně hlásí k principu trvale udržitelného rozvoje, v praxi však dělá pravý opak a ekonomickému růstu podřídil doslova vše.

Z tohoto pohledu lze označit i dokument European Green Deal za podvrh, který pokrytecky mluví o zeleném údělu, ve skutečnosti však na piedestal evropských hodnot staví pouze a jenom konzumně-materiální stránku věci a jeho pravé jméno by mělo znít European Dirty Deal (Evropský špinavý úděl).

Nedělám si iluze, že nás stejně jako právě postavená rozhledna na vrcholu Králického Sněžníku, nepřivede k trpkému konci, poznání, že jsme konali chybně a že jsme jednoznačně jako společnost přecenili své možnosti i schopnosti.

