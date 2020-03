Miroslav Hruška: Proč bráníme mokřady u obce Tisem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Hruška / Tisem Cesta vody do obce Tisem.

Poslední roky trpí naše zem a nejen ona, ale i některé jiné země nedostatkem vody způsobené tím, že z jedné strany neprší a z druhé strany jsou úmorná vedra. S tím spojený je i kritický nedostatek spodních vod.Přehrady, které měly být zásobárnami vody, měly podstatně snížené hladiny a někde dokonce vyschly tak, že se daly přejít suchou nohou. V řekách bylo více kamenů než vody a objevily se také tak zvané hladové kameny, které nebyly vidět desítky let. Vodáci museli přes některá místa lodě přenášet a říční lodní doprava stála.

Stejná situace byla i u potoků, ze kterých se staly buď jen stružky vody, nebo vyschly úplně. A rybníky? Pan Krčín z Jelčan a Sedlčan by jen plakal. V loužích, které zbyly v rybnících, uhynuly stovky tun ryb.

Tak co s tím uděláme? Nápadů jsou tisíce, ale bohužel víceméně, spíš více než méně špatných. Ministerstvo životního prostředí vymyslilo akci „Dešťovka“, a nabízí miliony korun z této akce na nákup nádob či nádrží na zachycování dešťové vody. Patrně pan ministr nikdy nebyl na venkově, protože jinak by u téměř každého domu viděl pod okapem sudy. Ale myslím, že ministři i občané z měst mají u svých chat a chalup tyto sudy také. Ty miliony se mohly investovat lépe.

Dále se mluví o výstavbě nových přehrad, budování rybníků, revitalizaci toku řek a potoků a další. Ale kde do nich vzít vodu, která nenaprší, a tak ji ani tato díla nemohou udržet?

Je tu jedna možnost. Jsou to mokřady. Jedině ty dokáží vodu udržet i dodávat dále. Zabývám se touto otázkou již dlouho a pozoruji situaci v našem okolí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Miroslav Hruška Mokřad u obce Tisem.

V blízkosti naší obce Tisem je nejbližší rybník Michovec cca 1,5 km od obce. Není tu nikde žádné jiné vodní dílo kromě tohoto. V obci máme požární nádrž a obcí protéká potok, z části regulovaný. Tyto otevřené vodní plochy letos téměř vyschly.

A co se nestalo: obec má vlastní vodovod, kde v minulých létech i za sucha byly studny téměř plné, a vodojemy stejně tak. Za poslední roky jsme neměli nějaké větší problémy s vodovodem. I když byla suchá pole a potok i rybník téměř suchý, pitná voda vždy byla.

A teď proč to: od západního kraje obce dále na západ jsou plochy mokřadů, které vodu udrží. I letos. Mokřady byly sice méně zavodněné, ale stále dost plné vody. V těchto plochách byla krásně zelená vysoká vegetace všech možných rostlin a stromů, vesměs olší. A odtud je náš vodovod zásobován vodou. Voda přichází do jedné kamenné širší kopané studny cca 1,5 km od obce a do druhé vrtané studny o průměru 250 mm a hloubce necelých třicet metrů v blízkosti obce. Zde je i domek, kde se obě vedení spojují a dochází ke smíšení vody a její úpravě. Pak takto upravená odchází do dvou vodojemů a z nich pak samospádem do vsi.

A co dále? Asi 700 m od okraje obce je plánovaná trasa dálnice D3. Už od počátku je obec proti vedení této dálnice touto takzvanou západní variantou. A proti jsme zejména proto, že o tuto dobrou a také levnou vodu díky této stavbě patrně přijdeme.

Trasa dálnice je vedena téměř těmito mokřady. Je zde plánovaná mimoúrovňová křižovatka. Dešťová voda z této křižovatky a mostu bude svedena do retenčních nádrží a odtud již znehodnocená solí a jinými látkami bude odváděna středem těchto mokřadů do Tisemského potoka a dále do Janovického potoka a jím do Sázavy. Podobné řešení je plánuje i u druhého mostu. A to může být a nebo bude konec naší vody.

Téměž dvacet roků se o tuto vodu pereme a to i vydáním stavební uzávěry na D3, a jednáme se všemi možnými institucemi. Marně!

A tak se ptám: Proč vyhazujeme miliony i více za projekty, které patrně dopadnou tak jako výstavba jiných projektů, tak, že se stávající zásoby vod znehodnotí či úplně zničí a za miliardy se budou budovat jiné, které nedávají záruku řešení.

