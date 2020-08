Miroslav Hruška: Dá se ještě někomu u nás věřit?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČEZ / NWT Vynětí ze zemědělského půdního fondu - kdy ano, kdy ne?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na internetu jsem narazil na článek s titulkem „Lidovci chtějí chránit zemědělskou půdu před supermarkety, vláda je odmítne“. Co na to říci?

Pokud to KDU ČSL myslí opravdu, a já věřím, že ano, pak je to jejich nejlepší úmysl co si pamatuji a vřele ho podporuji!

KDU-ČDL chce výslovně zakázat stavbu obchodních center, skladů či výrobních hal na nejlepší zemědělské půdě. I to si zaslouží nejvyšší možnou podporu. Co si však zaslouží rozhodný nesouhlas, je to, že tento návrh narazí zřejmě na odpor vlády. Tak to stojí v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády.

V novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu také chtějí, aby k žádostem o odnětí půdy nad pět hektarů ze zemědělského fondu se vždy vyjadřovalo Ministerstvo zemědělství. Souhlas s odnětím půdy z fondu by naopak nebyl potřeba pro zřizování mokřadů nebo remízků ani prři zřizování retenčních nádrží a rybníků. Se vším lze jen souhlasit. Nebýt ovšem názoru vlády.

Ta zde vidí spoustu problémů. Například upozorňuje na to, že tento absolutní zákaz může znamenat problém, pokud bude nutné takovou budovu postavit, protože nebude existovat legální řešení. Podle vládních legislativců může představovat problém i uplatnění některých pojmů, jako je například obchod.

A tady je zřejmě zakopaný pes. Pro obchod a z něho plynoucí zisky je vláda ochotna obětovat i zemědělskou půdu, a ta je spolu s vodou to nejcennější, co naše země má.

Pokud je mi známo, máme v Evropě nejvíce obchodních řetězců, obchodních průmyslových a skladových zón a dalších betonových obludností. Potřebujeme snad ještě další, abychom zničili to, co nám ještě zbývá? Určitě ne! Téměř všichni drobní obchodníci a živnostníci jsou těmito vesměs nadnárodními kolosy zlikvidováni, tak co ještě zničit?

Nahlédl jsem do Programového prohlášení současné vlády a zděsilo mne, kolik je zde slibů, které jsou porušovány. Například v kapitole 17. životní prostředí se dočteme: „Budeme důsledně chránit nejkvalitnější zemědělskou půdu a její využití pro jiné než zemědělské účely umožníme jen z důvodů nejvyššího veřejného zájmu“. A od té doby padlo za oběť všem těmto megalomanským projektům tisíce hektarů úrodné zemědělské půdy.

Proč bychom tedy měli obětovat to nejlepší co, máme, když máme dostatek nevyužitých brownfieldů. To zřejmě nejsou lukrativní pozemky?

Ukončím tedy tuto zprávu jednoduchou otázkou: Co dělá naše vláda?

Odpověď si doplňte.

Přečtěte si také | Návrh lidovců na posílení ochrany půdy vláda odmítla

reklama