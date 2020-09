Miroslav Hruška: O vysazování perlorodek, ochraně půdy a pokrytectví

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jing / Pixabay Půdu je potřeba chránit. Politici to ostatně slibují pořád.

Na internetu a v mediích proběhla nedávno zpráva , že premiér vlády Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec navštívili Jihočeský kraj a u Soběslavi se zúčastnili a dokonce vlastnoručně i vysadili perlorodky říční. Nebylo uvedeno kolik kusů, zda desítky či stovky, ale to už je jedno.

Byl by to od nich jistě velice záslužný čin, zejména proto, že v podobných akcích na záchranu a zlepšení životního prostředí a zvláště chráněných živočichů chtějí údajně pokračovat. Bohužel, tuto akci zcela zastínila jiná zpráva, a to, že tatáž vláda a titíž pánové odmítli pár dní předtím návrh KDU-ČSL na posílení ochrany zemědělské půdy.

Tento zákon měl být vydán už dříve, než jsme začali ztrácet tuto půdu a to ve stovkách a tisících hektarů. Ale i nyní by měl určitě svůj velký význam pro naši zem. Bohužel, naše vláda jej odmítla a patrně jej chce kompenzovat vysazováním perlorodek a jiných ohrožených živočichů, a to je málo.

Takže díky tomuto rozhodnutí vlády je možno i nadále stavět betonové hrůzy na nejlepší zemědělské půdě, stavět na této půdě další a další silnice a dálnice, betonováním půdy zabraňovat propouštění dešťových vod do spodních, likvidaci pramenů pitné vody, a tak dále.

I když je vysazení a ochrana perlorodky do vod jistě chvályhodným činem, rozhodně je v příkrém protikladu k akcím, jako je například výstavba dálnice D3, údajně ve veřejném zájmu, jedním z nejkrásnějších koutů naší země, to je Posázavím. Zde na trase této stavby existuje mnoho obcí, kterým hrozí ztráta jejich pramenů čisté vody, existuje zde mnoho mokřadů, které jsou plné živočichů všech druhů, dojde ke ztrátám patrně stovek hektarů zemědělské půdy a lesů, které už i tak jsou ničeny kůrovcem a krajina ztratí svůj ráz i rekreační význam. A podobných příkladů je mnoho.

Je to snad naším veřejným zájmem? A vláda nemůže říci, že o tom neví. Proběhlo už mnoho akcí proti výstavbě D3, kterých se i pan premiér a ministr životního prostředí zúčastnili, a byla z této strany i vyřčena spousta slibů. Naposled jsem panu ministrovi Brabcovi loni na schůzce v Jílovém předal fotografie mokřadů a krajiny i některé své články o tomto problému, a za to jsem získal slib, že se o to bude zajímat, a že se pokusí k nám podívat. Ale dosud se nestalo nic, patrně je zaměstnán škeblemi.

Říká se, že slibem neuškodíš. Je to pravda jen z poloviny. Slibem neuškodí naši představitelé svým občanům. Ale o to více uškodí sobě, protože každým takovým nesplněným slibem ztrácí důvěru svých občanů a voličů. A volby se pomalu, ale jistě blíží.

A co najdeme v programovém prohlášení vlády? „Budeme důsledně chránit nejkvalitnější zemědělskou půdu a její využití pro jiné než zemědělské účely umožníme jen z důvodu nejvyššího veřejného zájmu“.

A co najdeme v programovém prohlášení Rady Středočeského kraje? "Budeme minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu pro novou investiční výstavbu a podporovat využití brownfieldů. Současně budeme podporovat opatření na zlepšení kvality ZPF. K investiční výstavbě budeme přistupovat s respektem k přírodě a zájmům její ochrany."

Zbývá jen jedna otázka: lžou nám vědomě, nebo o tom, co se děje v této zemi, neví?

