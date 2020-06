Miroslav Hruška: Přehrady - ano, nebo ne?

Foto | Miroslav Hruška Plochy povrchu přehrad představují velké množství vody, která se odpařuje, a při déle trvajícím suchu se dostane někdy až ke dnu. To se u mokřadů, ale i u rybníků , které jsou mnohdy chráněny korunami stromů, nestane.

Na internetu jsem se dočetl o dalším nápadu ministerstva zemědělství, či vlády, a to o plánu na stavbu přehrad, které mají zachránit situaci s nedostatkem vody v naší zemi. K tomu je vytipováno několik desítek, téměř stovka míst, kde by se měly stavět.

Vytiskl jsem si k tomu mapu, kde jsou všechna možná místa vytipovaná pro tyto stavby. Položil jsem si k této mapě mapu silnic a dálnic u nás, a k tomu ještě mapu železničních tratí v ČR. Neměl jsem už odvahu přiložit mapu všech průmyslových a dalších zón.

A to byl konec. Pak už mne jen napadl název jedné populární písně, myslím, že to byl Katapult a jeho píseň „A co děti, mají si kde hrát?“.

Nevím, kolik by se těch přehrad mělo skutečně stavět, a hlavně proč? Připadá mi to jako podobný nápad, kterým byla Dešťovka ministerstva životního prostředí, kdy MŽP dává miliony na to, aby lidé zachytávali dešťovou vodu na zalévání a jiné užití. Pan ministr asi nikdy nebyl na vesnici. Jinak by si všiml, že téměř u každého domu jsou pod okapy sudy či jiné nádoby už snad od nepaměti.

A co nám tedy mají přinést přehrady? Nejsem si jist, jestli splní svůj účel. Daleko více by asi přineslo přestat nesmyslně ničit nebo znehodnocovat stávající mokřady a budovat nové.

Proč si to myslím? Jak je všem známo, v posledních asi šesti letech dochází ke kritickému nedostatku jak povrchové, tak i spodní vody. I u nás v obci se to projevilo, ale v daleko menší míře. Máme zde, poměrně na rozlohu obce dosti rozlehlé, mokřady. A máme zde i potok a rybník. V roce 2018, kdy bylo velké sucho, vyschl jak rybník, tak i potok. Ale ve studnách sice poněkud voda ubyla, ale bylo jí dost, právě díky zásobám vody v těchto mokřadech. V tomto roce 2018 jsme byli i svědky toho, jak ubylo vody v přehradách, a dokonce byla přehrada, která se nechala přejít po dně suchou nohou.

A co to tedy znamená? Velké plochy povrchu přehrad představují zase velké množství vody, která se odpařuje, a při déle trvajícím suchu se dostane někdy až ke dnu. To se u mokřadů, ale i u rybníků , které jsou mnohdy chráněny korunami stromů, nestane.

Tak co nám přinesou další přehrady? To se dnes může jen odhadovat. Jediné co nám přinesou zcela jistě jsou další stovky či tisíce hektarů záborů zemědělské půdy. Může dojít a pravděpodobně dojde i k likvidaci desítek i více budov, ať už rodinných domků či podniků. Do přírody budou napěchovány další miliony tun betonu a kamene. Těžko odhadovat jestli vůbec bude do těchto přehrad voda. Beton vodu rozhodně nepřitáhne. A dojde i k dalším negativním jevům.

Takže Qui bono? Komu to prospěje? Prospěje to, a to v ohromné míře všem těm, kdo se budou na tomto podílet. Miliardy korun získají majitelé cementáren, lomů, betonáren, stavebním firmám, v mnoha případech zahraničním podnikům. Na své si přijdou lobbisté, projekční kanceláře i další úřady. A kdo ty miliardy zaplatí? No kdo jiný, než daňový poplatníci, tedy my všichni. A naše ekonomika, zvláště po pandemii koronaviru není v té nejlepší situaci.

Kde je tedy řešení? Je jedině v tom, aby stávající mokřady, rybníky a další zdroje vody byly nekompromisně chráněny proti zásahům do těchto, jejich udržování a obnova. A to by mělo být prvořadým úkolem vlády, ministerstev a zejména připravovaného nového zákona. A při stavbě přehrad je možné, že někde by i tato pomohla. Ale ne stavět jen aby se stavělo, ale napřed promyslit, zda je to účelné. Chaotické stavění by nám přineslo jen další, jak já říkám, betonizaci naší země.

Je tedy třeba, aby zákony k ochraně vody, tedy zejména vodní zákon byly nadřazeny všem ostatním zákonům, protože bez vody není života.

