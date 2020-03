Miroslav Vinkler: Ekology proklínaný Donald Trump je z určitého úhlu environmentální hrdina

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Karl-Ludwig Poggemann / Flickr Donald Trump právě podepisuje pokyny, které mají urychlit výstavbu ropovodů Keystone XL a Dakota Access Pipeline.

Donald Trump je 45. prezidentem USA od ledna 2017, když ve volbách překvapivě porazil favorizovanou demokratku Hillary Clintonovou. V očích ekologů je proklínanou osobou, která ničí vše dobré, co předtím bylo v USA v boji proti klimatické změně provedeno.

V souladu se svými sliby odstoupil od Pařížské dohody, nařízením prezidenta nařídil Agentuře pro ochranu ŽP(EPA), aby přehodnotila odmítavý postoj k povolování těžby ropy v moři (Florida, Aljaška) a dalším nařízením si osvojil pravomoc „vydávat, popírat nebo měnit“ jakákoli povolení pro plynovody nebo jiné projekty infrastruktury překračující mezinárodní hranice. Toto rozhodnutí se zejména týká povolení ohledně kontroverzního plynovodu Keystone XL společnosti TransCanada Corporation, který by po dokončení mohl každý den přepravit přibližně 800 000 barelů ropy denně z Kanady na pobřeží Mexického zálivu.

Další směrnicí prezidenta dal volnější ruce některým státům USA (Wyomingu, Nevadě, Utahu, Coloradu, Kalifornii, Idahu a Oregonu), aby si samy rozhodovaly o případné těžbě fosilních paliv na území rezervací. Zrušil Obamovy předpisy týkající se emisí z uhelných elektráren a automobilů. Rovněž zrušil vědeckou revizní komisi, která radila EPA v oblasti regulací znečišťování ovzduší a oslabil pozici EPA v oblasti trestního práva na úseku ochrany životního prostředí.

Dalším výkonným příkazem uložil, aby na federální půdě bylo vytěženo o 31 % více dřeva s odůvodněním, že se tak bude předcházet lesním požárům (Kalifornie).

Nakonec vydal nařízení podle zákona o národní politice životního prostředí, aby byl kompletně přepracován nefunkční byrokratický systém povolovacích řízení (u nás známé jako EIA) pro výstavbu infrastruktury tak, aby se povolovací řízení netáhla déle než dva roky (před Trumpem trvalo 10 až 15 let a v případě Severní Karolíny trval povolovací proces výstavby Marc Basnight Bridge neuvěřitelných 25 let).

Tolik k hlavním hříchům Donalda Trumpa a jeho administrativy v oblasti životního prostředí. Na první pohled neexistuje advokát, který by Donalda „vysekal u nejvyšší inštance“ z jeho ekohříchů během jeho života, za které mu hrozí věčné zelené zatracení.

Je však i druhý Donald Trump, který činí sympatické kroky v oblasti ochrany klimatu i životního prostředí – jen se o tom v mainstreamech ala Brusel nepíše.

Vyzval všechny státy světa, aby neměnily oceány na skládky plastů a podepsal se pod příslušný zákon (Zákon o záchraně našich moří z roku 2018), nařizující bojovat proti plastovému znečišťování oceánů, včetně štědré finanční podpory federální vlády do r. 2022. Doslova řekl: "Jako prezident budu nadále dělat vše, co je v mých silách, abych zabránil jiným národům v tom, aby oceány měnily na skládky odpadů na našem území."

V březnu 2019 se podepsal pod zákon, kterým byla přiznána vyšší ochrana další řady území po celých USA o rozloze více než 0,8 milionu hektarů, z toho 0,52 milionu ha získalo statut nejvyšší ochrany, kterou veřejné pozemky mohou získat, tzv. „divočina“, zbytek tvoří, přeloženo do češtiny, přírodní rezervace a přírodní památky.

Energetický boom způsobený břidlicovou těžbou zemního plynu snížil domácí cenu zemního plynu o 63 procent a vedl ke 45% snížení velkoobchodní ceny elektřiny. Boom také snížil globální cenu ropy o 10 procent. Od září 2019 se USA poprvé od r. 1949 staly čistým vývozcem energie.

CEA (Council of Economic Advisers) odhaduje, že revoluce břidlicové těžby zemního plynu v letech 2005 až 2017 snížila emise skleníkových plynů v USA o 527 milionů metrických tun ročně. Boom přispěl k většímu poklesu emisí skleníkových plynů v poměru k velikosti hospodářství ve Spojených státech než v Evropské unii za toto období, přestože Evropská unie vyvinula a rozšířila vládní systém cap-and-trade, kterým se zvýšily náklady na energii pro spotřebitele. Spojené státy také v tomto období zaznamenaly výraznější pokles emisí škodlivých částic ve srovnání s Evropskou unií. Z těchto výsledků je zřejmé, že inovace v soukromém sektoru mohou být účinnější než těžkopádné vládní politiky, jak uvedl Bílý dům.

Na rukavici hozenou světu od EU pod jménem European Green Deal reagovala Trumpova administrativa republikánským návrhem. Jmenuje se Nuclear Green Deal a poprvé byl představen předsedou republikánů ve Sněmovně reprezentantů McCarthym jako návrh na ochranu klimatu založeném na prosazování ekologických inovací, technologie zachycování uhlíku a jaderné energii.

McCarthy uvedl, že republikáni požadují „realistické politiky“, které mohou stavět na pokroku USA ve snižování emisí „…aniž by zdecimovaly naši vlastní komunitu a demontovaly náš ekonomický systém, jak jej známe. Musíme učinit americkou energii čistou, dostupnou a exportovatelnou. To umožní vertikála pokročilých jaderných technologií, zemního plynu, vodní energie a vývoje inovativních technologií čisté energie. Prioritou mezi nimi bude jaderná energie. Jaderné elektrárny jsou nákladově konkurenceschopné jak s uhlím, tak se zemním plynem téměř ve všech částech světa. Hlavním důvodem, proč je jaderná energie v USA dražší, než by měla být, je její rigidní a rušivá nadměrná regulace kvůli neopodstatněným veřejným obavám. To se musí napravit.“

Poslední zprávou je, že jen za rok 2019 USA snížily emise CO2 o 10 %, nejvíce ze všech zemí.

Podtrhnuto a sečteno

V USA pochopili, že revoluční přechod z fosilních paliv na OZE během krátké doby není možný.

Pochopili také, že bez jaderné energetiky nelze o nějaké dekarbonizaci ekonomiky vůbec ani mluvit a hodlají změnu energetické infrastruktury uskutečňovat vyváženým mixem jádra-zemního plynu-OZE a dalších energetických inovací se silnou účastí soukromého sektoru.

V Bruselu z toho nepochopili vůbec nic a před posly z Berlína stojí dál v uctivém předklonu. Německý model, současný odchod od jádra i od uhlí a jeho náhrada ruským zemním plynem s nerealistickým tlakem na další a další mrzačení krajiny farmami větrníků a lány FVE je neodpovědným sociálním experimentem proti vůli většiny občanů EU. Do konce března má být v Bruselu zveřejněn návrh „klimatického zákona“ a obávám se, že potom už nikdo nebude mít důvod ke smíchu, neboť na jeho základě vychrlí Evropská komise řadu závazných směrnic, které donutí státy EU bezduše německý model Energiewende přijmout. Kdo neposlechne, bude sankcionován. Pamatujete si, co říkal doktor Grünstein (Osudy dobrého vojáka Švejka) marodům v nemocnici, když jim předepisoval klystýr? „Ještě za dvacet let budete křičet ze spaní, když se vám bude zdát, jak jste u mne simulovali.“

