Myslivci a rybáři: Chraňme přírodu, ne jen vybrané druhy

Anyr 17.2.2022 16:39

No to jsem si mohl myslet. Nepřítel kormorán, bobr a vlk. Podepsáni myslivci a rybáři (nebo spíše arogantní skupina, jejíž názor je názorem všech, že?).

Je to stejné, jako když zdravotní přínos a nezbytnost konzumace mléčných výrobků přednáší týpek z Českomoravského mlékárenského svazu. :D

Ještě by to chtělo někoho z Českého bramborářského svazu, aby tu hanil chudáka mandelinku bramborovou. :))



Tohle je vážně trapný článek. "Nepřiměřený konflikt s člověkem". Kdyby alespoň napsali na féra "sere nás konkurence". Bobr chce bydlet, vlk a kormorán baštit. To jsou ale potvory! Proč bobr nebydlí na horách a vlk s kormoránem nejdou někam na myši? Jak si dovolují sahat na naše?! :D



KAŽDÝ PŮVODNÍ DRUH JE ŽÁDOUCÍ, A STEJNĚ TAK JE ŽÁDOUCÍ, NUTNÉ, OMEZIT LIDSKOU ČINNOST NA PRO PŘÍRODU ÚNOSNOU MÍRU.

Tak.

:)



Asi spáchám petici na regulaci myslivců a rybářů, nebo spíš na jejich nahrazení "vhodnějším druhem". Jen tak, pro legraci. :D

