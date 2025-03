Občanská iniciativa: Zabránilili jsme zavážení lomu Libeč stavebním odpadem. Petice s více než 2500 podpisy pokračuje dál Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Stop likvidaci Lomu Libeč Lom v Libči je také evidován Českou geologickou službou jako významná geologická lokalita a je součástí Geoparku Broumovsko. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Radnice v Trutnově plánovala zavézt lom Libeč stavebním odpadem ze stavby dálnice D11. Projekt, který v tichosti připravovala, označovala jako „revitalizaci“ a „přeměnu na přírodní park“. Proti záměru se však postavila občanská iniciativa Zachraňme lom v Libči, která nyní slaví první úspěch. Po vlně odporu veřejnosti, kdy petici během osmi dnů podepsalo přes 2500 lidí, a veřejné diskuzi město Trutnov oznámilo, že svůj záměr zavézt lom stavebním odpadem odkládá. Tato změna rozhodnutí přichází poté, co místní obyvatelé a odborníci upozornili na význam lomu jako cenné přírodní lokality s velkou biodiverzitou. „Vyhráno však není. Je to jen první krok na dlouhé trati. Naše iniciativa neusiluje o odložení projektu, ale o jeho zrušení. Naše aktivity a petice pokračují dále,“ uvádí její iniciátoři. Lom v Libči, který se stal oblíbeným místem pro koupání, procházky i geologický výzkum, měl být zasypán zeminou a stavebním odpadem. Tento plán vyvolal silnou nevoli nejen místních obyvatel, kteří prostřednictvím petice, veřejných setkání a tlaku na radnici dosáhli změny rozhodnutí. „Chtěli bychom poděkovat především všem lidem, kteří se k naší iniciativě připojili, podepsali petici a s věcnými argumenty přišli i na narychlo svolané veřejné setkání. Podepisování petice však pokračuje dál a nastává drobná práce. Projekt totiž není zrušen, ale pouze odložen,“ uvedl mluvčí petičního výboru Petr Luhan. První vítězství, vše ale pokračuje „Je to první úspěch všech, kteří vyjádřili svůj občanský nesouhlas. Tím to ale zdaleka nekončí. Je třeba projekt zrušit a připravit takové řešení, které bude respektovat krajinu. Rozhodnutí firem nám nyní dává důležitý čas,“ doplňuje krajinný ekolog Martin Hanousek. „Příroda se nemůže bránit sama. Proto je důležité, aby občané aktivně vstupovali do rozhodovacích procesů ještě před schválením projektů, kdy se s tím dá něco dělat. Naším cílem je trvalá ochrana lomu a nalezení řešení, které bude respektovat krajinu i potřeby lidí.“ Lom v Libči je také evidován Českou geologickou službou jako významná geologická lokalita a je součástí Geoparku Broumovsko. Transparentní řešení - ne tiché zasypání lomu „Děkujeme však i městu, že nakonec vyslyšelo protestní hlasy veřejnosti, a stavební firmě, že od projektu za podmínek radnice ustoupila. Zároveň usilujeme o to, aby se podobné projekty projednávaly otevřeně a transparentně – a ne aby se, jako v případě lomu v Libči, dlouhodobě v tichosti připravovaly a lidé o tom nevěděli. Kdyby bylo vše dojednané a schválené, bylo by už pozdě s tím něco dělat. S podobnou věcí jsme se setkali již dříve při iniciativě proti výstavbě sjezdovky v lesoparku za náměstím,“ říká Martin Věchet, jeden z iniciátorů petice a zakladatel festivalu TrutnOFF. Občanská iniciativa bude i nadále sledovat další kroky samosprávy a usilovat o ochranu této jedinečné lokality. Petici lze dále podepisovat ve veřejných prostorech a online. Za občanskou iniciativu Petr Luhan, Martin Hanousek, Martin Věchet reklama Za občanskou iniciativu Petr Luhan, Martin Hanousek, Martin Věchet Občanská iniciativa



