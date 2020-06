Pavel Kalenda: Světová klimatická deklarace

Vladimir Mertan 14.6.2020 08:23 Reaguje na Mimo Chodem

"Richard Siegmund Lindzen (born February 8, 1940) is an American atmospheric physicist known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, atmospheric tides, and ozone photochemistry. He has published more than 200 scientific papers and books. From 1983[1] until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.[2] He was a lead author of Chapter 7, "Physical Climate Processes and Feedbacks," of the Intergovernmental Panel on Climate Change's Third Assessment Report on climate change. He has criticized the scientific consensus about climate change[3] and what he has called "climate alarmism."[4]" https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen Je pre mňa nepochopiteľné, ako by sa mohol zapredať 80 ročný vedec, ktorý nesmierne tvrdo a usilovne celý život venoval fyzike atmosféry.

Hovoríte verejne financovaný výskum je dôveryhodný. Pre mňa žiaľ nie, potvrdzujú to páni Metelka a Tolasz, ktorí nie sú ochotní pripustiť vedecké poznatky z iných oborov - viď príklad Petra Pokorného, či Vojena Ložeka. Ak založím Ústav globálnej zmeny, je veľmi pravdepodobné, že výskum vedcov bude potvrdzovať Globálnu zmenu. Je veľké riziko, že sa bude pristupovať k získaným poznatkom selektívne, to čo sa nehodí sa neberie do úvahy, bude sa skúmať iba to čo by malo potvrdzovať zmenu.



