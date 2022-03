Pavla Setničková a Vladislav Smolka: Lipensko, krajina volající o pomoc

Tomáš Zeman 7.3.2022 11:14

Takhle to dopadá, když se stát 20 let upíná k turistice jako ke zlatému teleti. Že tudy cesta nevede a je to neudržitelný stav už poznali na stovkách míst, kde je nápor turistů pro místní obyvatele a pro přírodu neúnosný. Ale bezohlední podnikatelé to zkouší dál...Když jsem před 20 lety říkal, že by se masový, tvrdý turismus neměl podporovat, protože má jasné limity a tohle nastane, většinu lidí to popuzovalo. Dneska přece jen to, jak ubývá nedotčené krajiny a klidných, přirozených míst, bije hodně lidí do očí a není jim to lhostejné. Snad se dočkáme toho, že dostatek lidí dostane rozum a že když říkají, že mají rádi přírodu, tak se k ní podle toho budou chovat a ne ji svoji sobeckou "láskou" ničit.

