Petr Hladík: Předávám Ministerstvo životního prostředí
Vážený pane ministře,
přijměte mé blahopřání ke jmenování do funkce ministra životního prostředí. Je to mimořádná odpovědnost za budoucnost České republiky. Ministerstvo životního prostředí již dávno není okrajovým resortem. Jedná se o silné ekonomické ministerstvo. Osobně ho považuji za ministerstvo budoucnosti. Jedná se o jeden z klíčových pilířů bezpečnosti, prosperity a dlouhodobé stability České republiky.
Dovolte mi, abych Vám při nástupu do úřadu předal i několik osobních poznámek, zkušeností a doporučení, jak jsem je navnímal během let svého působení. Na úvod mi dovolte zmínit, že nastupujete na ministerstvo, které nabízí řadu špičkových odborníků ve svém oboru, kteří dokázali ve své práci získat řadu ocenění, někdy i mezinárodního přesahu. Zároveň jsem přesvědčen, že se jedná o jeden z nejmodernějších úřadů v České republice, který se dvakrát po sobě umístil v anketě TOP zaměstnavatelé roku. Ministerstvo si zakládá na budování přátelského pracovního prostředí, dává prostor více než stovce mladých stážistů ročně nebo také provozuje dětskou skupinu. Zároveň velmi úzce spolupracuje s akademickým sektorem a přímo podporuje výzkumnou činnost.
Nastupujete na ministerstvo, které zajišťuje bezpečnost České republiky.
Ministerstvo životního prostředí dnes stojí v samém centru strategických priorit státu. Není to jen ekologický či zelený resort, jak se často v médiích zmiňuje, ale hraje klíčovou roli v zajištění surovinové soběstačnosti země, v energetické bezpečnosti a také vytváří ekonomické pobídky. Spravuje Modernizační fond, přes který proudí stovky miliard korun na modernizaci českého průmyslu, teplárenství a energetiky. Zjednodušeně řečeno, jedná se o ministerstvo, které posiluje celkovou bezpečnost státu v době klimatické, surovinové i energetické nejistoty. Od kritických surovin, přes transformaci energetiky až po adaptaci krajiny.
Pro bezpečnost České republiky je v následujících letech důležité dokončit plánované rozšíření malých modulárních reaktorů, mnohem více podpořit oběhové hospodářství, nadále rozvíjet obnovitelné zdroje energie, podpořit plánovanou výstavbu malých přečerpávacích elektráren a nadále podporovat úspěšné a rozvíjející se české firmy skrze Modernizační fond.
Nastupujete na ministerstvo, které přímo pomáhá lidem.
Dovolím si vyzdvihnout i to, co považuji za jednu z nejsilnějších hodnot naší čtyřleté práce, a to přímou pomoc lidem. V tomto ohledu je nutné zmínit program Nová zelená úsporám, jehož tradice patří k nejdelším a nejúspěšnějším v Evropě. Za posledních 15 let tento program pomohl více než 650 tisícům českých domácností, z toho více než 450 tisícům za poslední čtyři roky. Program jsme totiž rozšířili takovým způsobem, aby z něj mohli čerpat lidé, kteří to skutečně potřebují. Nejen bohatší lidé, jak tomu bylo dříve. Otevřeli jsme program seniorům a mladým rodinám. Změnili jsme podmínky tak, aby lidé mohli dostat finanční pomoc před realizací úsporných opatření a s bankovním sektorem jsme se domluvili na kombinaci dotace a velmi výhodného úvěru. Pokud mluvíme o přímé pomoci lidem, nemohu nevyzdvihnout důležitý Operační program Spravedlivé transformace, díky kterému dokážeme efektivně směřovat pomoc do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, které historicky musely snášet největší zásahy do krajiny a životního prostředí kvůli intenzivní těžbě a podpoře těžkého průmyslu.
V tomto ohledu vnímám za důležité pokračovat v dobře nastaveném trendu Nové zelené úsporám, aby byla co nejvíce dostupná pro všechny. Velmi přínosná je také spolupráce s bankovním sektorem. Na dobré cestě je příprava komplexního státem garantovaného energetického poradenství a spuštění systému renovačních pasů, který bude občany ještě více motivovat k provedení vhodné a efektivní rekonstrukce svého obydlí. Z mnoha zpráv od občanů také vnímám velkou poptávku po podpoře ekologicky šetrné likvidace azbestových střech.
Nastupujete na ministerstvo, které chrání zdraví a krajinu.
Ochrana přírody a krajiny není brzdou ekonomiky, je její podmínkou. Čisté ovzduší, voda, zdravá půda a stabilní ekosystémy chrání zdraví obyvatel a umožňují České republice rozvíjet své zemědělství, průmysl i městskou infrastrukturu. Tato práce vyžaduje pevný postoj vůči silným lobbistickým tlakům. Často je třeba čelit krátkodobým ekonomickým zájmům, které by mohly poškodit dlouhodobý veřejný prospěch. Nebál bych se říct, že právě odvaha odolávat tlakům je jednou z nejdůležitějších vlastností ministra životního prostředí.
Pro ochranu zdraví a krajiny musí přísně platit pravidlo: znečišťovatel platí. Je důležité vybudovat podmínky pro zákaz skládkování v roce 2030, které české krajině výrazně prospěje. Zároveň je před námi velký úkol v podobě obnovy přírody. Bude důležité vrátit do přírody vodní režim a biodiverzitu. Následující čtyři roky pro obnovu české přírody a krajiny budou zcela zásadní. Národní plán obnovy přírody musíme evropské komisi předložit do 1. 9. 2026. Důležitým projektem především pro řešení sucha na jižní Moravě je také vybudování kanálu Dunaj–Dyje, který je intenzivně připravován ve spolupráci s Rakouskem. Rád bych vás také požádal o pokračování pečlivého řešení kritické situace na Dyji, kde každoročně hynou desítky tun ryb.
Nastupujete na ministerstvo, které čekají významné evropské úkoly příštích let.
Jsme pevnou součástí Evropské unie. V posledních 4 letech jsme k vyjednávání v rámci Evropské unie přistupovali velmi aktivně a díky tomu se podařilo pro Českou republiku vyjednat řada výjimek. Přeji vám v této oblasti mnoho sil a věřím, že se podaří na dobré partnerské vztahy navázat. Níže vám představuji ty nejdůležitější evropské úkoly, které musíme jako Česká republika v tomto volebním období splnit.
V oblasti energetiky a klimatu nás čeká transpozice EU ETS2, podařilo se nám po dlouhých jednáních vyjednat maximum možného. Znám vaši pozici v tomto tématu, a proto vám přeji hodně štěstí ve snaze přesvědčit všechny země Evropské unie, aby zrušili toto nařízení. Dále nás čeká implementace nařízení o metanu v energetice nebo úpravy legislativy v rámci podpory obnovitelných zdrojů a biopaliv. Co se týče ovzduší, je před námi adaptace novely směrnice o průmyslových emisích a požadavky nařízení o F-plynech a dalších látkách poškozujících ozonovou vrstvu. V rámci cirkulární ekonomiky je potřebné nastavit legislativu pro baterie a elektroodpad a připravit se na zpřísnění podmínek nařízení o přepravě odpadů. Čeká nás také realizace zásadních změn nařízení o obalech a s tím související zavedení zálohových systémů. Považuji také za zásadní přípravu transpozice směrnice o čištění městských odpadních vod, která musí být připravována v úzké spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Je totiž nutné řešit množství fosforu, sinic, antibiotik a mikroplastů v našich vodách.
Závěrem mi dovolte ještě připojit osobní přání.
Přeji Vám, abyste měl odvahu činit správná rozhodnutí, i když nebudou jednoduchá a mnohdy populární. Přeji Vám také schopnost vysvětlovat složitá témata veřejnosti. Jako ministr životního prostředí jste garantem práva na zdravé životní prostředí, které je definováno ústavním pořádkem České republiky. Přeji Vám proto sílu chránit tento veřejný zájem na zdravém životním prostředí proti různým a často protichůdným tlakům. Žádám Vás zároveň o respekt ke státním úředníkům, kteří tvoří jádro tohoto resortu. Protože jejich práce je nedocenitelnou službou budoucím generacím. S úctou
Petr Hladík
