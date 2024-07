Petr Hladík: Komentář ke strategickým dokumentům Politika ochrany klimatu, Národní klimaticko-energetický plán a Státní energetická koncepce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

Vláda připravila strategické dokumenty v oblasti energetiky a klimatu. Ty mají za cíl udržet konkurenceschopnost českých firem a zkvalitnit život obyvatel České republiky v následujících letech. Jedná se o detailní plán modernizace Česka, který zajistí naší zemi prosperitu a rozvoj, a to s ohledem na životní prostředí. Není pravda, že by tyto dokumenty měly lidem zdražovat jejich život. Nic takového dokumenty nezavádí.Do českého zákona se nebude dávat rozšíření zpoplatnění emisních povolenek na uhlí, plyn a fosilní paliva. Pouze v něm ukotvíme povinnost pro dodavatele fosilních paliv vykazovat emisní povolenky v souladu se směrnicí Evropské unie. To znamená, že firma, která dodává paliva, bude od 1. ledna 2025 reportovat Ministerstvu životního prostředí, do kterých segmentů kolik typu paliva dodala.

O této problematice ještě budeme dále jednat na evropské úrovni s novou Evropskou komisí a s novým Evropským parlamentem, aby se nařízení upravilo v souladu se zájmy českých obyvatel. Zároveň se objevily informace, že se tím zdraží dřevo. To není pravda a rád bych uvedl na pravou míru, že dřevo a pelety jsou obnovitelným zdrojem, který Ministerstvo životního prostředí podporuje a dále podporovat bude. Na závěr tedy znovu opakuji: tyto materiály rozhodně nezdraží domácnostem ani vytápění, ani pohonné hmoty. Naopak přinášejí příležitost českým firmám i každému jednomu člověku.

Cílem dokumentu Politika ochrany klimatu, který je v gesci MŽP, je zajistit do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů v ČR o alespoň 59 % ve srovnání s rokem 1990. Proto dokument přináší celkem 88 konkrétních opatření v oblastech energetiky, průmyslu, dopravy, budov, hospodaření v krajině a odpadového hospodářství.

