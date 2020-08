Petra Kolínská: Novinka v zákoně. Pokud chcete stavět, najměte si právníka

Karel Vančura 5.8.2020 08:45

Dovolím si nesouhlasit. Fikce souhlasu má za úkol ušetřit čas, kdy dnes možnost začátku stavby je mnoho měsíců až let po začátku běhání po úřadech. Navíc, povinnosti které musím dodržet jsou moje povinnosti, proto je MOJÍ povinností se postarat o to, abych je naplnil a nikoli úředníka, aby to po mně kontroloval (pomíjím zde otázku, na co je tolik nesmyslných povinností - chci si na svém něco postavit, právo do toho má co zasahovat pouze ten, jehož práva bych mohl ohrozit - tedy v podstatě pouze sousedi - kamarád ze Švédska třeba naprosto nechápal, co se to u nás v této oblasti děje).

Odpovědět