Petr Holub: USA se vydaly správným směrem snižování emisí prostřednictvím energeticky úsporných budov

Joe Biden provázal klimatické cíle USA s obnovou hospodářství po koronaviru . Součástí jeho plánu na vytváření pracovních míst je více než 200 miliard dolarů investovaných do výstavby a renovací budov s důrazem na energetické úspory a odolnost lidských obydlí vůči klimatickým změnám, jako jsou extrémní teploty a sucho.

Americká administrativa tak správně odhadla investice do energeticky úsporných budov jako způsob snižování emisí, který jde ruku v ruce s ekonomickým růstem. Energetická účinnost může uspořit více než 40 % z celkového objemu emisí, kterých se svět bude muset zbavit během následujících dvaceti let, ukazují výpočty Mezinárodní energetické agentury (IEA), která energetickou efektivitu dlouhodobě označuje jako „první palivo“.

Energie, kterou není potřeba vyrobit, je totiž ta nejvíc ekologická. Základem celosvětového snižování emisí jsou podle IEA právě kvalitní energeticky efektivní renovace budov, které vedle ekologických přínosů zvyšují energetickou soběstačnost a významně zhodnocují vynaložené veřejné prostředky. Například z hlediska vytváření pracovních míst jsou nejvýhodnější ze všech možných opatření v oblasti energetiky, uvádí IEA.

Česko společně s ostatními evropskými zeměmi aktuálně hledá cesty, jak do roku 2030 snížit emise nejméně o 55 % proti roku 1990. Evropa se pravděpodobně dohodne na rozdělení cíle podle možností jednotlivých států. I kdyby si ale Česko předsevzalo naplnit celých 55 %, budou hrát úspory energie v budovách klíčovou roli. Už dnes jsou české emise o 35 % nižší než na počátku 90. let. Zbývajících dvacet procentních bodů jsou budovy schopny naplnit minimálně ze tří čtvrtin. Do roku 2050 pak mohou ušetřit asi pětkrát víc emisí než výstavba nového dukovanského bloku.

