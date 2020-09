Petr Holub: Druhý krok k tzv. budovám s nulou povede k realizaci kvalitnějších projektů

Jan Šimůnek 1.9.2020 17:14

Problém je, že se ta šílené náklady na speciální stavební materiály a speciální firmy, které v tomto byznysu jedou, do konce životnosti toho baráku nevrátí. A pokud se propočte "uhlíková stopa" toho všeho, tak plechová bouda, vytápěná kamny na uhlí, nevychází o moc hůř.



A druhým problémem je bujení plísní a roztočů, takže významná část obyvatel těchto "ekologických haluzen" bude trpět alergiemi, poruchami imunity a dalšími podobnými "radostmi", až po rakovinu.



Na třetí problém tu upozorňoval kdosi z diskutujících: Jsou to dřevěné domy, které by těm normám vyhověly, ale až po několika letech usychání dřevěných prvků. Takže je tato nesmyslná norma závažná překážka ukládání uhlíku do dřevěných staveb.



Odchod z EU by, pochopitelně, všechny tyto problémy vyřešil.

