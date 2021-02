Petr Holub: Jak si Česká republika vede v oblasti úspor energie?

Jiří Svoboda 9.2.2021 11:34 Reaguje na Pavel Hanzl

Daří????? Utrácí se obrovské peníze za velmi špatné zateplení demonstrované na obrázku v článku. Tady nejde o to udělat pořádně zateplené budovy, ale nějak to spíchnout a shrábnout dotace. A pan Holub nad takovými přístupy plesá!!!!



Když chci podpořit naši fosilní energetiku, není nic lepšího, než zrekonstruovat dům do polozatepleného stavu. Pak zajistím odbyt na energie za topení na 100 let, protože takový dům už se nikdy nevyplatí dozateplit.

Odpovědět