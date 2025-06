Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva: Blížící se změna legislativy umožní rozšíření ekologických vícepodlažních dřevostaveb v ČR Zdroj | Piqsels Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Česku se díky nové normě, která by měla vstoupit v platnost již letos v červenci, budou moci standardním způsobem stavět vícepodlažní dřevostavby až do požární výšky 22,5 m. Členové Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva na svém pololetním setkání ocenili, že díky velmi věcné a intenzivní spolupráci mezi státní a soukromou sférou byly legislativní změny, umožňující výstavbu vícepodlažních dřevostaveb až do výšky 8 podlaží, přijaty velmi rychle (zhruba za dva roky). Česká republika má tak podle Platformy – i díky postupnému uvádění vládní Surovinové politiky pro dřevo do praxe – dobře nakročeno k tomu, aby se stala jedním z evropských lídrů v tomto segmentu.Jak při setkání uvedl Robert Jára, ředitel UCEEB ČVUT (výzkumného ústavu pověřeného řešením rozborového úkolu, směřujícího k vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví), příslušná nová příloha K požární normy ČSN 73 0802 je nyní ve stadiu vypořádání všech připomínek a předpokládá se, že bude jako schválená zveřejněna ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v horizontu dvou měsíců. Díky tomu bude od této doby možné standardním způsobem stavět čisté dřevostavby až do požární výšky 18 m (tzn. 7 podlaží - Aktuálně platná česká požární norma připouští dřevostavby do požární výšky pouze 12 m. I když byl teoreticky možný inženýrský přístup, v praxi jej nikdo pro vyšší dřevostavby nepoužíval), hybridní dřevostavby (kombinace dřeva a železobetonové konstrukce) pak až do požární výšky 22,5 m (tzn. 8 podlaží). Inženýrský přístup by se využíval pouze pro hybridní dřevostavby přesahující výšku 22,5 m. Vše výše uvedené je podle Roberta Járy jen začátek. Ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) chystá UCEEB sérii seminářů, v nichž do detailů představí novou legislativu podporující výstavbu vícepodlažních dřevostaveb. Novou legislativou to nekončí Nově přijatou normou se podle Platformy spustí v Česku stavidla výstavby vícepodlažních dřevostaveb jako jedné z cest k udržitelnému stavebnictví. Členové Platformy zároveň na setkání definovali další body, jejichž naplňování vnímají jako klíčové pro ekologičtější budoucnost českého stavebnictví a realitního trhu. Mezi ně patří především: • větší využití českého dřeva v tuzemském stavebnictví: vybudování robustního dodavatelského řetězce – tak, aby nebylo nutné dovážet kvalitní dřevěné stavební komponenty ze zahraničí. Tak, aby se v rámci naplňování české Surovinové politiky pro dřevo rozvíjel sektor sekundárního zpracování dřeva, vytvářející vyšší přidanou hodnotu a podporující lokální tuzemské dodavatele díky plnému využití dřevozpracujících kapacit v ČR, • vyšší podíl dřevostaveb v rámci veřejných budov (školy, školky…) jako další z nástrojů naplňování Surovinové politiky pro dřevo. Podle Platformy by to měl být právě stát, kdo by v tomto segmentu měl jít příkladem a stát se hnacím motorem, • zavedení motivačních nástrojů finanční podpory u dřevostaveb pro stavebníky i koncové uživatele (nikoli ve formě dotací, ale např. daňové pobídky, daňové úlevy při využívání dřevostaveb, úrokové zvýhodnění u úvěrů na výstavbu či pořízení dřevostaveb), • osvěta odborné i laické veřejnosti: zdraví jako klíčová výhoda a nadčasová hodnota dřevostaveb, jejich další výhody (vedle udržitelnosti také kvalita díky technologii prefabrikace, rychlost výstavby, šetření lidskými zdroji – pracovníky přímo na stavbě, kterých je trvalý nedostatek). S dalšími hotovými projekty je podle Platformy již nyní patrné, jak se pozitivně mění přístup české společnosti k vícepodlažním dřevostavbám. Tato změna probíhá postupně a bude tím větší, čím více takových realizací bude u nás vznikat. Výstavba vícepodlažních dřevostaveb dle brzy schválené přílohy K požární normy ČSN 73 0802 se týká objektů pro bydlení, ubytování, administrativu a školních i předškolních zařízení. První vícepodlažní rezidenční dřevostavby v novodobé historii hlavního města - Timber Praha – dokončila společnost UBM Development Czechia vloni v září. Skanska na konci června začne v Praze stavět bytový dům Dřevák v rámci rezidenčního komplexu D.O.K. Radlice. A vícepodlažní dřevostavby začínají pronikat i do regionů: součástí vznikajícího rezidenčního areálu Nová Tesla v Pardubicích od developera Linkcity Czech Republic je i jedna vícepodlažní dřevostavba. Další – Rezidence Drdla ve Žďáru nad Sázavou se 34 byty – se staví jako výsledek spolupráce města, společnosti Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) a státu prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Půjde o nájemní bydlení pro zaměstnance profesí důležitých pro chod města. Výhody dřevostaveb Dřevo je trvanlivý a obnovitelný materiál, výstavba z něj je udržitelná a energeticky méně náročná. Přispívá k dekarbonizaci ve stavebnictví. Výstavba ze dřeva přináší výrazné zkrácení doby realizace díky tomu, že se při ní využívá moderní technologie prefabrikace. Masivní CLT panely, z nichž dnes dřevostavby mimo jiné vznikají, vynikají velkou pevností, únosností a velmi dobrou požární odolností. Dřevo vytváří v interiéru přirozené a zdravé vnitřní prostředí. Řada studií dokládá jeho pozitivní účinky na lidské zdraví a psychiku. Mimo jiné snižuje stres, eliminuje viry a bakterie a vyniká dobrými izolačními a akustickými vlastnostmi. Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva vznikla v roce 2023 ze společně deklarované potřeby předních firem (působících v oboru architektury, stavebnictví a realitního trhu) ke změně legislativních omezení zabraňujících větší realizaci vícepodlažních dřevostaveb v ČR. Vznik Platformy iniciovala společnost UBM Development Czechia (vloni v září dokončila projekt Timber Praha – první udržitelné bytové domy ze dřeva v novodobé historii hlavního města) společně s architektonickou a realizační společností se zaměřením na dřevostavby Prodesi/Domesi. Aktuálně je členy Platformy celkem 16 subjektů z různých oblastí realitního trhu. reklama Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva



