Policie ČR: Myslivecká sezona je v plném proudu. Jaké jsou výsledky policejních kontrol?

karel krasensky 2.12.2021 10:53

Važení diskutující chtěl bych varovat všechny z vás,kteří bydlíte na vesnici.Duvodem jsou hony jak uvadí članek.Hony v drtivé většině probíhají v sobotní dopoledne.Zavřete kočku,psa,slepice,kozu,ovce přes klec s papouškem přehodte deku.Morč nebo křečka s terariem snad do skříně.Vhodné je kozam a ovcím ovazat huby a zabranit jím v hlasovém projevu,který by mohluslyšet myslivec.Pokud máte podsklepený dum děti,vnoučata,babičku a dědečka i s umělými zuby převevedte do sklepa.Pokud ne doporučují před vstupní dveře pytle s pískem a na okna silné dubové okenice.Pak už zbývá zapalit jen svíčku a modlit se-anděličku muj stražníčku opatruj mou dušičku.Sundejte raději i plechového kohouta z komínu.

