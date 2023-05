Radek Škoda: Jsou SMRs správnou cestou? Pro českou elektřinu ne, pro české teplo ano

Emil Novák 22.5.2023 07:31

Cituji: "velké jaderné země, jakou jsou například Francie, USA či Korea, o SMR na svém území vůbec neuvažují":

Mezitím Francie: "The new French nuclear programme also involves the development of small modular reactors (SMRs) and advanced modular reactors (AMRs), with the aim of having at least one first-in-a-series SMR in operation in the 2030s."

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/French-ministerial-council-prepares-for-nuclear-re

USA: "Advanced Small Modular Reactors (SMRs) are a key part of the Department’s goal to develop safe, clean, and affordable nuclear power options."

https://www.energy.gov/ne/advanced-small-modular-reactors-smrs

Korea: "NuScale to build Korea’s first SMR in Uljin, home to native Korean reactors"

https://www.kedglobal.com/energy/newsView/ked202305040017

