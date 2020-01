Radim Tolasz: Ideální klima

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | giografiche / Pixabay

„Jediná neoddiskutovatelná devidace vývoje holocénu od předchozích 9 interglaciálů je trošku více CO 2 v atmosféře v posledních pár letech.“

v atmosféře v posledních pár letech.“ „Změřil někdo, kolik CO 2 bylo erupcí vytvořeno? Budou se na to konto zvyšovat socialistické klimazávazky?“

bylo erupcí vytvořeno? Budou se na to konto zvyšovat socialistické klimazávazky?“ „Většina "klimatologů" jsou spíše meteorologové, protože studují a interpretují ten kraťoulinký úsek zemské historie, odkdy existuje teploměr.“

„Snižovat emise CO 2 ? A proč si myslíte, že potom budeme mít to jediné správné ideální klima?“

Pořád častěji zjišťuji, že bojujeme proti větrným mlýnům. Předkládáme fakta a vrací se nám různé smyšleniny. Je smutné, že nesmysly o změně klimatu šíří i politici mající velký mediální prostor nebo dokonce špičkoví experti v různých oborech, kteří si myslí, že mají dostatek znalostí i v klimatologii. Níže uvedené perly mají potom neskutečný počet „lajků“ a „sdílení“, zatímco fakta zůstávají nepovšimnuta.

Ta poslední perla o ideálním klimatu se docela často opakuje. Nevím, kde vznikla, ale zaslouží si širší vysvětlení.

Klima se vždy měnilo a měnit se bude. Aktuálně směřujeme v horizontu cca 10000 let k době ledové a nedá se předpokládat, že by člověk tuto astronomickou danost ve vývoji Země nějak zvrátil (ale kdo ví, co bude za 5 nebo 10 tisíc let, že). Dnes máme jistotu, že rychlý vzestup teploty za posledních 50 let je reakcí na rostoucí koncentrace skleníkových plynů (a změny ve využívání krajiny) za více než 200 let. Proto voláme po snížení jejich antropogenních emisí. Považuji to za logické a správné, protože tento vzestup vychýlil klimatický systém z rovnováhy. Ale to neznamená, že bych volal po návratu k nějakému „správnému a ideálnímu klimatu“. Nic takového neexistuje a z ničeho takového, prosím, klimatology neobviňujte. My voláme jen po tom, abychom nechali klima jeho přirozenému vývoji. Často totiž zapomínáme, že klimatický systém je schopen absorbovat až 50 % antropogenních emisí CO 2 . Tato jeho přirozená schopnost se s rostoucí teplotou snižuje, ale pořád jsme u této magické hodnoty. A pokud to ještě nikomu nedochází, tak by stačilo globálně snížit jeho emise o 51 % a systém by se začal dostávat do rovnováhy. Sice hodně pomalu, ale hodně by to pomohlo. Říká se tomu čistá nula nebo uhlíková neutralita. Tak v čem je problém?

