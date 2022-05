Radim Tolasz: Zelená dohoda - změna myšlení

Jiří Svoboda 22.5.2022 09:55

Pane Tolaszi, jistě si pamatujete schalování pětiletých plánů na sjezdech komunistické strany. Tam byly stanoveny poměrně realistické cíle jako: zvýšit zemědělskou produkci o 10 % (budeme na pole sypat více umělých hnojiv), zvýšit těžbu uhlí o 15 % (vykopeme další důl a budeme těžit na 3 směny 364 dní v roce (kromě 7. 11.).... Ten režim měl tehdy slušné donucovací prostředky a cíle bylo možno dosáhnout jednoduchýni extenzivními prostředky (to, co se dělá, se bude dělat ve větším rozsahu). A přesto se to nedařilo.



Děkuji Vám, že jste tu GD předsatvil v jeho nahotě. Je to kupa zbožných přání, kde se má nahradit to, co dnes uspokojivě funguje, něčím, co by mělo fungovat lépe, ovšem za cenu značného zdražení a zesložitění. A takových vzájemně propletených věcí jsou tam tisíce a na další desetitisíce se tam zapomnělo. Kdo toto všechno zorganizuje, zoptimalizuje, zrealizuje a ponese za dobrý výsledek zodpovědnost? Úředníci v Bruselu vedoucí neustálé žabo-myší války? Ti co se mnohdy nejsou schopni zhodnout ani na banálních jednotlivostech? Kdo zajistí, že budou peníze z rozpočtu vynaloženy efektivně a neskončí v kapsách vlivných bobbyistů, jimž lhaní nedělá problém. Vy věříte těm odhadovaným nákladům na GD? Za to se možná vyzobe pár rozinek a několik lidí či firem pořádně napakuje. Nepůjde ani o klima ani o ekologii, půjde primárně o to, jak tyto peníze získat.



Myslím, že Váš článek docela pomohl lidem otevřít oči. Hlavně v tom, jak se stále zbožnější přání Bruselu stále více zaměňuje za budoucí realitu. Jistě, pořád je tu dosti lidí, kteří tomu věří, či spíše jim to vyhovuje.



Myslím, že reálné je na GD pouze eskalující lhaní si do kapsy. Prosím, zkuste se i Vy na GD podívat z této stránky.





