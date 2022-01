Radim Tolasz: Má antropogenní změna klimatu antropogenní řešení?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Otázka v nadpisu je záměrně položena tak, aby byla odpověď jasná a jednoznačná. Samozřejmě, že má, v tom není stín pochybnosti. Ale je a bude řešení, které je nutné, zároveň i přijatelné, správné a realizovatelné? O tom už můžeme vést diskuse a pravděpodobně se zcela jednoznačně neshodneme. Přesto je nutné řešení připravovat, připravit a realizovat.Je dobře, že už většinou nikdo nediskutuje o příčinách změny klimatu, kterou naše generace prožívá. Kterou naše generace vidí všude kolem sebe. V těchto diskusích jsme ztráceli čas příliš dlouho. Dnes už je obecně přijímáno, že spalováním fosilních paliv a změnami ve využívání půdy vychylujeme klimatický systém a uhlíkový cyklus z rovnováhy. K tomu začínají působit zpětné vazby, které teplejší systém dále oteplují. Teplejší oceán zpracovává méně CO2 než ještě před desetiletími oceán chladnější. Z méně plovoucího ledu v Arktidě vyplývá více slunečního záření pohlcené v oceánu a samozřejmě méně záření odražené ledovou vrstvou. A teplejší atmosféra obsahuje více vodní páry než atmosféra chladnější. A vodní pára je nevýznamnějším skleníkovým plynem. Dalo by se zjednodušeně na tyto procesy nahlížet jako na spirálu, která se roztáčí.

Zadání je tedy zřejmé. Změnit výrobu energií tak, abychom do atmosféry přidávali co nejméně CO2 a „uzdravit“ krajinu, aby přirozeně zpracovávala co nejvíce CO2. Troufám si říct, že je na tomto zadání široká shoda. Trvalo téměř 30 let, než jsme k takové shodě došli. Třicet let vysvětlování, přinášení dat a faktů. A je super, že dnes přinášejí data a fakta energetici. Data, která ukazují, jaký by měl být energetický mix, aby se emise skleníkových plynů snížily. Ztratili jsme desítky let a máme teď oprávněný pocit, že je třeba emise snižovat rychle a nejsme na to připraveni. Ano, pozdě „bycha“ honit, jak se říká. Ale i teď máme více možností. Můžeme se dívat, jak reaguje svět a nedělat nic. Můžeme se uzavřít a řešení hledat na vlastním písečku. Můžeme spolupracovat a reagovat společně. Vždy máme na výběr.

Nutné změny v energetice, teplárenství, zemědělství, lesnictví, ..., jsou natolik složité, že si je bez globální spolupráce představit neumím. Pořád platí, že se bude jednat o opatření finančně nákladná, která však mají své přínosy. Vzpomeňme na odsíření a odprášení energetiky, které jsme před lety absolvovali. Bylo to drahé. Nebyla to dobrovolná akce provozovatelů, dělali to pod vnějším tlakem. Ale vidět v okolí Ostravy bílý sníh je k nezaplacení.

