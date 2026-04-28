Radomír Dohnal: Nechte tu velrybu konečně umřít
Keporkak, který napoprvé uvízl 23. března pláži u Timmendorfer Strand u Lübecku, odkud byl opakovaně zachraňován, osvobodil se, pak bojoval dvacet dní o život, aby znovu ztroskotal na písčině o nějakých čtyřicet kilometrů dál, totiž ještě pár dní mediální prostor vyplňovat bude.
Ať už to s ním dopadne jakkoliv.
Tedy ať už se jeho záchrana zdárně povede či zdárně nepovede.
Tklivý příběh velryby je totiž už ze své podstaty předurčen k tomu, aby čtenáře a diváky fascinoval, což z Timmyho činí nesmírně cennou akvizici zpravodajství. Zvyšuje to totiž čtenost žádoucím způsobem, dává to prostor pozvat si do studia odborníky, kteří divákům vysvětlí rozdíl mezi velrybou a keporkakem, například.
Obyčejní lidé Timmyho milují též. Z těch nejnemožnějších pohnutek, samozřejmě. Třeba proto, že jim pomáhá přiblížit se neradostnému osudu nádherných mořských obrů, moudrých tvorů z hlubin oceánů. Na které si v posledních deseti letech teď vzpomněli nejspíš poprvé.
I když to tak vypadat nemusí, nesmírně hodnotný je Timmy i pro ty, kteří se ho více či méně aktivně pokouší zachraňovat. Zviditelnili se na něm už dva multi-milionáři, kteří dosavadní proces jeho vyzvednutí financují. Walter Gunz a podnikatelka Karin Walter-Mommertová. Přestože už stačili naštvat většinu jiných zachránců, pomocníků a dobrovolníků. Kteří s nimi soutěží o to, kdo více a lépe teď zachraňuje.
Timmy je svým způsobem prospěšný nadnárodním organizacím. Například Světový fond pro ochranu přírody, WWF, v posledních čtyřech týdnech uzavřel 113 smluv o symbolické adopci velryb. Přitom ve čtyřech týdnech před-Timmym těch adopčních smluv uzavřel jen patnáct.
Cynicky řečeno, není lepší reklamy na ochranu velryb, než velryba v nouzi.
Timmy je dárek evropským i světovým politikům. Kdo by pomýšlel na krize v Hormuzském průlivu a hrozící výpadky dodávek pohonných hmot v Evropě; výstřelky amerického prezidenta Trumpa; v základech se otřásající pilíře NATO; pád orbánovského režimu v Maďarsku anebo devastující válku na Ukrajině, když je tu velryba, která už déle než měsíc potřebuje pomoci.
Timmy je nám zkrátka zapotřebí, živý nebo mrtvý.
A zdá se, že jako takový musí být „zachraňován“ za každou cenu. Ne nutně zachráněn, ale skutečně jen zachraňován. Protože Timmy na mělčině v Baltu skončil nejspíš kvůli lidem, a musí to tedy nutně být lidé, kteří ho spasí.
Postoj odborníků - ať už biologů, oceánografů nebo veterinářů – k celému případu je přitom až vzácně blízký shodě.
V krátkosti řečeno tvrdí: „Nechejte toho keporkaka už konečně umřít.“
Vyčerpaný, vysílený, raněný a nemocný Timmy je zkrátka dávno za zenitem svých možností a nemá valné šanci na přežití, i kdyby jej teď odneslo do moře zpět tsunami.
Všechny ty pokusy o záchranu, které navazují na předchozí „už určitě ty poslední pokusy o záchranu“ jen prodlužují utrpení zvířete. Pokusy o transport či manipulaci jsou pro zvíře extrémně stresující, mohou způsobit další zranění. Proces záchrany se tak sám o sobě stal formou krutosti páchané na zvířeti.
Z čistě etického hlediska by zkrátka bylo snesitelnější, kdyby velryba po všech těch strastech konečně dodýchala.
Timmymu se totiž už dávno nenabízí reálná pomoc, ale jen jakási iluze ušlechtilé záchrany.
Na webu The Conversation k tomu ostře zaznívá přirovnání: „Je to jako hodit ptáka, který právě narazil do skla, zpět do vzduchu.“ Velryba je mimo své přirozené prostředí, nemocná, dezorientovaná. I kdyby byla zachráněna, respektive odtažena do Severního moře, pravděpodobně nepřežije.
Přičemž zdroje promarněné na Timmyho záchranu – už teď jsou to hezké desítky milionů korun – by mohly posloužit k tomu, aby jiné velryby na mělčině neuvízly.
Biologové, citovaní v žurnálu agentury AP, jdou s kritikou ještě dál. Otevřeně kladou si otázku: „Co je vlastně tak špatného na tom, že zemře?“.
Zvířata žijí a pak taky umírají.
A není povinností člověka zasahovat a bránit smrti zvířete za každou cenu. Ano, Timmy nejspíš neskončil na pláži Wismarského moře vlastním přičiněním. Ale ne každé utrpení v přírodě má být nutně „opraveno“ člověkem. Záchrana velryby už dávno není racionálním počinem, ale ukázkou „emocionálního aktivismu“. Kdy se zachraňuje pro samotné zachraňování, bez ohledu na stav a další osud zachraňovaného. Není to ukázka lidskosti.
Lidské a rozumné by bylo nechat tu velrybu prostě v pokoji umřít.
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Slavomil Vinkler28.4.2026 18:01
Karel Zvářal28.4.2026 18:21
V případě Timyho vidím "poučení pro příště", neb ten chaos, který kolem něj panoval, bych předem vůbec netipoval. Je vidět, že vzdělání ještě nedělá z lidí odborníky, když jim chybí to hlavní: instinkt. Vyvézt ho z mělčiny o kousek dál ("však on ví, co má dělat"), si koleduje o nějako anti eko cenu.
TOTO bylo to pravé trápení, které mu "záchránáři" opakovaně dopřávali. Aby tomu tak příště nebylo, HNED s ním na hlubokou vodu! Domnívat se, že zbloudilec zná Balt jako všichni místní, je antropmorfismus hodný negramota.
Doufám, že zítra už bude kytovec dopraven do S.moře, kde určitě neuvízne na mělčině. A jsem přesvědčen, že když vydržel to několikatýdenní trápení, práskne do bot a víckrát o něm neuslyšíme. Resp s GPSkou na hrbu/ploutvi budeme číst články každý den.
Daniel Fiala28.4.2026 19:06
Hele zjevil se na Ekolistu Vševědoucí a hned má hraběcí rady a zná budoucnost. Jasně, může za to příroda jedna blbá.
Dál už jsem to nečetl, sedět u PC a klikat jak kibicové v hospodě, to je úděl přežranosti.
Ale někdo jiný se navzdory doporučením vědců a ex-pertů (kdepak já jsem slyšel o vědeckém konsenzu 99,99 % naposled?) rozhodl konat, sehnal prachy, lidi lodě a nakonec i nákladní podvodní člun z Tangermünde (jestli umím číst). A jde do předem prohraného boje.
Jasně my mužici tady v CZ kotlině jsme zoceleni klausiánským rabiátstvím, prodat postel i pod vlastní matkou, pokud to vynáší. To nám tady soudruzi od privatizace vštěpovali do hlav. Muší se to hlavně vyplatit, dyť sou profesor ekonomie.
Soláry se taky vyplatí, bioplyn se tuplem vyplatí .. teda až 2. nebo lépe 3. generace, ale zničit ornou půdu musíme už teď, hlavně honem a rychle. A taky začnem pálit obilí, vždyť to je biomasa. No a vodní energie je vůbec nejlepší, vždyť ta je OBNOVITELNÁ ... ku...a tak už obnovte ty zničený řeky a pak mudrujte svý zvrácený ideologický ptydepe. A jestli nemáte sílu vzít harpunu a ukončit to trápení, tak aspoň mlčte nebo pošlete prachy na WWF a fond velryb, nebo kupte na parníky pádla.
Ano, možná to nepřežije, možná ho odvezou JEN do hrobu, možná JENOM nezemře nám všem na očích. Ale jednomu z Homo sapiensů to nebylo ukradený a zvednul prdel a šel to zkusit. Neví co sklidí, nezná budoucnost, ale z čecháčkova kibici posílaj opovržení. Předem jaksi a zdarma.
Psal jsem vedle (25.4.2026 13:27), zkopčím kvůli odkazům:
"Doufám že jednou nějaký dobrý spisovatel napíše "anti" román - Bílá velryba naopak ... v časech rozvalu u Hormůzu, největší válce po 70-ti letech v Evropě, s hajlujícím dýzlem na MŽP, zkrátka v dobách všeobecného úpadku kultury světové, evropské i české, jsme se jako lidstvo pokusili poprvé pomoci nelidskému bližnímu takových rozměrů ...
(nejde mi o to, kdo kdy a kde tahal úplně poprvé rybu/velerybu/parybu za ocas do vody, ale že se z toho stala globální událost). Místo harpuny sací bagr. Místo usmrcení z pomsty snaha zachránit život.
A jsem přesvědčen, že není náhodou pořadí:
1) nejdřív porod a 2) potom Timmy. To co rezonuje ve společnosti jest: "My jim začínáme rozumět!" A v tom ohledu se pro naši konzumní a materialistickou společnost fakt něco podstatného láme. Jako s Goddalovou, jako s Karl von Frischem. To se odehraje jedinkrát za tisíc let. Prostě ta odvěká touha člověka (tedy citlivého a vnímavého, nikoli tupého narcise klausiánského charakteru) porozumnět zvířatům/Přírodě.
Mám na mysli tuhle sofistikovanou kooperaci:
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/sperm-whale-birth-video
nikoli tento (na mně) voyerský záznam:
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/first-full-humpback-birth-witnessed-hawaii
konec citace
P.S. Na Dyji je to némlich to samý serou na to skoro všichni a keců miliarda. A jen pár nevzdělanech starejch mezků pořád vzdoruje a pořád usilije o život těch blbejch ryb. No jasně, samy si tam z přehrady doplavaly, nemaj tam co dělat, řekli experti a to voni mušej vědít, dyť sou profesor.