Radomír Charvát: Proč nemohu podepsat petici za zachování spolkové myslivosti ČMMJ

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Jako dlouholetý lesník a myslivec jsem velmi znepokojen současným až nepřátelským vztahem laické veřejnosti k lesnické a myslivecké činnosti, které mají svoji tradici a v kulturní krajině i opodstatnění. Velká část obyvatel ČR dnes žije ve městech obklopena pohodlím dopravy, kultury, ale i teplé vody a vyhřátých bytů a ztratila naprosto vztah s realitou života na venkově včetně hospodaření v přírodě.Tito lidé jsou pak snadným „soustem“ pro manipulaci ze strany různých ekologických hnutí a přebírají zjednodušená a jedině správná řešení problémů v přírodě. Tato skutečnost se v plné síle projevila v období „kůrovcové“ kalamity v lesích a často zasahuje i do výkonu práva myslivosti a bohužel v mnoha případech ovlivňuje i názory a konání politické reprezentace naší země. Tak se také stalo, že úzká skupina lidí prosadila k novele zákona č. 289/95 Sb. ve znění zákona č. 314/2019 Sb. „přílepek“ týkající se myslivosti, jehož hlavním mottem je boj proti vysokým stavům zvěře včetně opatření, jež mají situaci změnit, avšak z mého pohledu jsou naprosto lichá. Tak se také stalo, že úzká skupina lidí prosadila k novele zákona č. 289/95 Sb. ve znění zákona č. 314/2019 Sb. „přílepek“ týkající se myslivosti, jehož hlavním mottem je boj proti vysokým stavům zvěře včetně opatření, jež mají situaci změnit, avšak z mého pohledu jsou naprosto lichá. Ministerstvo zemědělství ČR reagovalo „svým“ návrhem zákona o myslivosti, který určitě není dokonalý, ale v porovnání s přílepkem daleko přijatelnější a vhodnější, i když centrální evidence lovu a úhynu zvěře je naprosto nevhodná a znedůvěryhodňuje současný, ne tak starý, plombový systém. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci začal boj o čas, která varianta bude v krátké budoucnosti platit. Ministerstvo zemědělství ČR reagovalo „svým“ návrhem zákona o myslivosti, který určitě není dokonalý, ale v porovnání s přílepkem daleko přijatelnější a vhodnější, i když centrální evidence lovu a úhynu zvěře je naprosto nevhodná a znedůvěryhodňuje současný, ne tak starý, plombový systém. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci začal boj o čas, která varianta bude v krátké budoucnosti platit. V souběhu těchto událostí se objevila V souběhu těchto událostí se objevila petice ČMMJ Za zachování spolkové činnosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří s mnoha reakcemi od různých jedinců či hnutí a tak mi dovolte, abych i já prezentoval svůj názor, který je dost podobný názorům ostatních členů SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR). Hned název petice sděluje, že bez spolkové činnosti je vlastně ostatní výkon práva myslivosti neodpovědným způsobem hospodaření se zvěří, což je více jak 30 let od společenských změn v naší vlasti překvapivé. Je zřejmé, že autoři petice vnímají problematiku myslivosti pouze přes spolkovou činnost, čímž české myslivosti mnoho nepomohou. Hned název petice sděluje, že bez spolkové činnosti je vlastně ostatní výkon práva myslivosti neodpovědným způsobem hospodaření se zvěří, což je více jak 30 let od společenských změn v naší vlasti překvapivé. Je zřejmé, že autoři petice vnímají problematiku myslivosti pouze přes spolkovou činnost, čímž české myslivosti mnoho nepomohou. Názory SVOL rozhodně nekolidují se zachováním spolkové činnosti, nijak ji neohrožují, jen reagují na zmíněné společenské změny a potřeby lesů oproti stavům zvěře. Názory SVOL rozhodně nekolidují se zachováním spolkové činnosti, nijak ji neohrožují, jen reagují na zmíněné společenské změny a potřeby lesů oproti stavům zvěře. SVOL podporuje návrh zákona ministerstva zemědělství, ovšem s dlouholetým požadavkem na snížení výměry honitby jednoho vlastníka na 250 ha s podmínkou, že jejím vznikem nebude narušena výměra honitby či honiteb, ze kterých by nová honitba vznikla. Tvrzení, že tímto krokem dojde k dopadu na 60 % honiteb ČR je naprosto zavádějící a ve skutečnosti se dotkne cca 2 % honiteb. SVOL podporuje návrh zákona ministerstva zemědělství, ovšem s dlouholetým požadavkem na snížení výměry honitby jednoho vlastníka na 250 ha s podmínkou, že jejím vznikem nebude narušena výměra honitby či honiteb, ze kterých by nová honitba vznikla. Tvrzení, že tímto krokem dojde k dopadu na 60 % honiteb ČR je naprosto zavádějící a ve skutečnosti se dotkne cca 2 % honiteb. Dalším naprosto matoucím tvrzením je náročnost na nové zaměstnance v případě výkonu práva myslivosti ve vlastní režii u Lesů ČR s.p. Větší vlastníci pozemků mající na jejich území i své honitby provozují výkon práva myslivosti prostřednictvím svých lesníků bez dalšího náboru zaměstnanců. Dalším naprosto matoucím tvrzením je náročnost na nové zaměstnance v případě výkonu práva myslivosti ve vlastní režii u Lesů ČR s.p. Větší vlastníci pozemků mající na jejich území i své honitby provozují výkon práva myslivosti prostřednictvím svých lesníků bez dalšího náboru zaměstnanců. Příklady z Bavorska hovoří o tom, že například Městské lesy Mnichov již před několika lety zrušily pronájmy svých honiteb s vyjádřením, že tímto způsobem se jim nepodařilo dosáhnout vyváženého stavu mezi lesem a zvěří a honitby převzaly do své režie. Myslivcům nadále umožňují výkon práva myslivosti, ale pod řízením svého zaměstnance! Příklady z Bavorska hovoří o tom, že například Městské lesy Mnichov již před několika lety zrušily pronájmy svých honiteb s vyjádřením, že tímto způsobem se jim nepodařilo dosáhnout vyváženého stavu mezi lesem a zvěří a honitby převzaly do své režie. Myslivcům nadále umožňují výkon práva myslivosti, ale Rozhodnutí jakým způsobem bude provozována myslivost, je výlučným právem držitele honitby a u Lesů ČR je to rozhodnutí zřizovatele, tedy Ministerstva zemědělství ČR. Rozhodnutí jakým způsobem bude provozována myslivost, je výlučným právem držitele honitby a u Lesů ČR je to rozhodnutí zřizovatele, tedy Ministerstva zemědělství ČR. Dalším neopodstatněným tvrzením je požadavek na ochranu spolkového pojetí myslivosti jako nositele tradic a zvyků. Pokud se nemýlím, tak nositeli těchto hodnot byla v historii zejména šlechta ( viz hrabě Špork) a dále čelné osobnosti české myslivosti v období první republiky. Pokud jde o myslivost po roce 1948, je třeba vzpomenout, co v případě nových adeptů absolvoval předmět myslivecké zvyky s ohledem na tehdejší politický systém a není to moc k chlubení… Dalším neopodstatněným tvrzením je požadavek na ochranu spolkového pojetí myslivosti jako nositele tradic a zvyků. Pokud se nemýlím, tak nositeli těchto hodnot byla v historii zejména šlechta ( viz hrabě Špork) a dále čelné osobnosti české myslivosti v období první republiky. Pokud jde o myslivost po roce 1948, je třeba vzpomenout, co v případě nových adeptů absolvoval předmět myslivecké zvyky s ohledem na tehdejší politický systém a není to moc k chlubení… Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, že bych rád podepsal petici za zachování české myslivosti avšak jiného ražení, zobrazující nové společenské změny s větší objektivitou a odborností. Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, že bych rád podepsal petici za zachování české myslivosti avšak jiného ražení, zobrazující nové společenské změny s větší objektivitou a odborností. Petice charakteru ČMMJ bohužel české myslivosti spíše ublíží. Pojďme si sednout k diskusi u společného stolu, vyjasněme si priority a určitě zjistíme, že na mnoho věcí máme podobný názor. Pokud to neuděláme, udělají to za nás jiní a pro českou myslivost může nastat „poslední leč“. Petice charakteru ČMMJ bohužel české myslivosti spíše ublíží. Pojďme si sednout k diskusi u společného stolu, vyjasněme si priority a určitě zjistíme, že na mnoho věcí máme podobný názor. Pokud to neuděláme, udělají to za nás jiní a pro českou myslivost může nastat „poslední leč“. reklama Radomír Charvát Autor je lesmistr.

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek Všechny komentáře (2)

DM Dalibor Motl 1.4.2021 06:58 Cítím to podobně. Snad to dopadne dobře i pro lesy. Odpovědět

MU Michal Ukropec 1.4.2021 07:44 Petici jsem zatím nečetl, ale článek jsem vůbec nepochopil. Asi opět apríl. Rozdělit honitby? Honitba 600 ha, je tam 6 lidí. Rozdělí si to 3 a 3 na dvě půlky. Čemu to pomůže, to opravdu nevím. Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.