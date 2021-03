Jiří Malík: Kolik miliard nám za škody spárkatou zvěří dluží myslivci?

Břetislav Machaček 11.3.2021 14:33

Autorovi doma schází zrcadlo a echo, aby netvrdil, že je ekolog a

ochránce přírody. Zvěř dělá pouze to, co jí vlastník lesa umožňuje

a to, co ji v dané situaci zbývá. Pokud si nechráním výsadbu třeba

oplocenkou, tak stačí více sněhu a nedostatek jiného okusu a bude

po výsadbě. Ti, co to mají oploceno a nebo chráněno nátěrem nebrečí.

Ano, místy dochází k nárazovému shlukování zvěře hlavně v zimě, kdy

hledá klid před návštěvníky přírody a pokud ho nalezne v mladém lese,

tak ho i patřičně poškodí. Pokud se srnčí cítí bezpečně uprostřed lánu

řepky či ozimé pšenice, tak ho spase. Děje se tak proto, že v lesích

nenalézá klid a necítí se tam bezpečně. Proto odpočívá v polích a tam

se i pase. Vybít zvěř, tak už tu nebude třeba těch vlků a chtít po

myslivcích odškodnění, tak bude myslivost výsadou zbohatlíků, kteří

klidně zaplatí škody za daleko více zvěře, než je tam dosud. Dnes

už je takových lidí dost, kteří přeplatili obyčejné myslivce a jejich

stáda spárkaté jsou daleko větší, než ta původní. Pan autor se tváří

jako zachránce lesů před zvěří, ale kdo bude spásat v lesích buřeň

a likvidovat nadbytečné semenáče? On s kosou a pilou? U náletů je zvěř

regulátorem množství stromů a preferuje pouze některé druhy. U cílené

výsadby je to na člověku, aby ty sazenice chránil a pokud to nechce,

tak ať les prodá tomu, kdo to chce a nebrečí, třeba i státu. Sazenice

se oplocovaly už za feudálů a pouze se likvidovala velká zvěř jako

zubři a taky černá. Zbytek spárkaté si chránil feudál pro sebe a taky počítal se škodami, které způsobí jemu a i jeho poddaným. Vyčíslit

jako škodu oloupaný strom, který bude stejně jako nadbytečný vyříznut

je zhovadilost a stanovit za něho cenu dle prapodivných ceníků je

věc druhá. Házet tu rovnou miliardami, tak je to více, než kolik utrží

někteří za prodej dříví z těžby. Možná nový druh podnikání, žít pouze

z odškodného a nezabývat se ochranou sazenic, pěstěním lesa a těžbou.

Odpovědět