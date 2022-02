Richard Mikudík: Nová energetika a drobné zádrhele, které nikdo neřeší Diskuse: 4 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | David Prasad / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V mediálním prostoru se stále častěji objevují jednostranné názory propagující určité komerční technologie, které jsou funkční, ale mají svá omezení, přičemž tato omezení nejsou prezentována. Politikové nám plánují zářnou budoucnost, aniž by tato omezení a rizika zahrnuly do svých proklamací. V následujícím textu popisuji některé logické ale málo diskutované problémy k zamyšlení. Článek si nedělá nárok na přesnou technickou korektnost a úplnost, článek si klade za cíl vyvolat diskuzi. Malé jaderné elektrárny jako rozptýlená náhrada za velké jaderné elektrárny Bezpečnost jaderných elektráren je navrhována tak, aby se zbytková rizika jaderné havárie snížila na společensky přijatelnou úroveň. Teoreticky tato úroveň je vždy větší než nula, ale z hlediska společensky přijatelné úrovně se zbytková rizika nulové hodnotě musí blížit. Lze tvrdit, že při stejných technických znalostech a stejné míře provozní spolehlivosti platí úměra: čím menší zbytková rizika tím větší náklady, a to nelineárně. Jaderná havárie malé nebo velké jaderné elektrárny má více méně podobné negativní účinky na okolí. To znamená, že úroveň spolehlivosti z hlediska jaderné bezpečnosti jedné malé jaderné elektrárny musí odpovídat spolehlivosti elektrárny velké. Pokud se tedy místo jedné velké jaderné elektrárny vybuduje na stejném místě jedna malá jaderná elektrárna se stejnou mírou jaderné bezpečnosti, zůstane míra rizika zachována. Pokud budu předpokládat, že původní velká jaderná elektrárna měla výkon 1GW a nová bude mít výkon 50MW, pak je potřeba k náhradě jedné původní elektrárny dvaceti nových malých elektráren. Pokud by každá z těchto malých elektráren měla stejná zbytková rizika jako původní elektrárna, pak dohromady budou mít dvacetinásobek původní míry rizika. Pokud tedy chci zachovat souhrnné zbytkové riziko pro stejný nahrazovaný výkon, pak každá z těchto dvaceti nových jaderných elektráren musí mít dvacetkrát menší míru rizik než původní jaderná elektrárna. Místa pro stavbu velkých jaderných elektráren byla v minulosti pečlivě vybírána s ohledem na místní podmínky a působení místních vnějších vlivů. Pokud se při instalaci nových malých jaderných elektráren zvolí méně vhodné místo, pak je nutné řešit ještě další dříve neřešené vnější vlivy a podmínky. Mohou propagátoři malých jaderných elektráren popsat, jak je navrhována jaderná bezpečnost malých jaderných elektráren a jaká jsou zbytková rizika ve srovnání s dnešním stavem velkých jaderných elektráren při jejich přímé náhradě? Jak jsou tyto parametry zahrnuty do celkové ekonomiky využití malých jaderných zdrojů? Neodsuzuji malé jaderné elektrárny jako celek. Za současného stavu techniky a znalostí jsou například velmi dobrým řešením pro odlehlá místa s těžbou nerostných surovin, kde je na určitou dobu (jednotky až desítky let) potřeba stálý energetický zdroj. Spolupráce výkonově stabilních jaderných elektráren a výkonově nestabilních bezemisních zdrojů Jaderné, uhelné a plynové elektrárny jsou elektrárny tepelné, kde se energie paliva přeměňuje na teplo a pomocí páry a parních turbín vzniká elektrická energie. Rozdíl mezi jednotlivými druhy je jen v tom, z jakého paliva se energie odebírá. U všech tří druhů elektráren je regulace výkonu, při kterém klesá spotřeba paliva, teoreticky možná pouze omezením přívodu paliva. Zatímco do uhelné nebo plynové elektrárny se palivo přivádí kontinuálně, v jaderné elektrárně se palivo zakládá dávkově a pak slouží v reaktoru řádově roky. Jaderná elektrárna je z tohoto principu opravdu stabilní zdroj elektrické energie, kterým nelze ani sezonně doplňovat potřebný chybějící výkon z jiných zdrojů. Pokud se naplánuje určitý výkon dodávek elektrické energie z jaderných elektráren (a tyto se vybudují), pak tento podíl již nelze pokrýt z jiných zdrojů, aniž by se výkon mařil či expedoval mimo posuzovanou část rozvodné sítě. Tento problém existuje po celou plánovanou životnost jaderné elektrárny. Podíl jaderných zdrojů elektrické energie tedy od jisté hranice již může blokovat účelné navyšování budování bezemisních zdrojů elektrické energie. Pokud tedy někdo navrhuje 40% podíl jaderné energie, tak tím zároveň tvrdí, že pro bezemisní zdroje nechává jen zbývajících 60%. Pokud tyto jaderné zdroje jsou teprve v předprojektové přípravě, tak ukončení jejich provozu lze odhadovat cca do roku 2100 (projekt, výstavba, životnost, při nějaké ekonomické návratnosti). Uhelné elektrárny jsou z hlediska plánů Evropské unie odepsány. Hlavní výhodou plynových zdrojů elektrické energie je možnost jejich jednoduší spolupráce s bezemisními zdroji, přičemž celkovou energetickou účinnost lze zvýšit decentralizací a tím vyšší možností využití zbytkového tepla. Opravdu potřebujeme vždy a všude vysokou jednotnou kvalitu dodávky elektrické energie za bezporuchového stavu? Kritici nestabilních bezemisních zdrojů elektrické energie často oprávněně kritizují špatné výhledy pro stabilitu rozvodné sítě při zachování současných parametrů na straně odběru. Regulace odběru, kdy jsou v kritických situacích odpojováni velcí spotřebitelé bez ohledu na materiální škody ve výrobě a přitom drobní odběratelé se ve stejnou dobu těší plné dodávce elektrické energie, aniž ji nutně potřebují, je opravdu hodná kritiky. Stav dnešní techniky umožňuje více než jen léta používané rozlišení dvojí kvality dodávky elektrické energie na vysoký a nízký tarif. A přitom není nutno čekat na masové vybudování takzvaných chytrých sítí. Toto rozlišení může řešit i celkové náklady za energie domácností. Jde o řešení účinné jak u progresivních domácností zakládajících si na ekologii, tak pro domácnosti, kde jde především o úsporu i za cenu snížení komfortu. Legislativně prosazovaný systém samovýroby s přenosem po distribuční soustavě, se spárovanými výrobními a odběrnými místy, definovaný například normou ČSN 33 2000-8-2 nelze považovat za aplikovatelný pro domácnosti do té míry, aby měl zásadní přínos pro regulaci distribuční soustavy v dohledné době. Pokusím se jen zjednodušeně popsat, jak by mohl fungovat jeden z možných alternativních způsobů regulace na straně odběru u malých spotřebitelů realizovatelných v dohledné době za akceptovatelné náklady u všech stran trhu s elektřinou. Systém, kdy je u signálů HDO používán jen vysoký a nízký tarif rozdělený po oblastech, je výhodný pro velké stabilní zdroje elektrické energie, tedy pro minulost. Pro řízení většího rozsahu spotřebičů v domácnosti by bylo nutné zavést více regulačních stupňů a navíc i signály „předzvěstí“ o předpokládaném možném regulačním zásahu (například pračka už v tuto dobu nebude zahajovat prací cyklus). Některé regulační stupně by navíc v budoucnosti mohly být i signálem k řízení směru toku energie mezi distribuční sítí a domácími zařízeními pro výrobu a skladování elektrické energie (pokud se k tomu odběratel zaváže v obchodní sazbě dodavateli). Pro zavedení by postačovalo: - Provedení úpravy signálů HDO.

- Provedení výměny elektroměrů na náklady regulátora rozvodné sítě.

- Nové elektroměry by jednosměrně komunikovaly (jen příjem) do distribuční sítě po stávajícím HDO novými výše nastíněnými signály.

- Nové elektroměry by obousměrně komunikovaly do objektu bezdrátově, po sériových linkách, popřípadě i pomocí signálových vodičů.

- Nové elektroměry by umožňovaly jednoduše měnit firmware, a to odděleně pro regulátora distribuční sítě a pro dodavatele elektřiny. Práva obou subjektů by byla přesně definována a různá. Možnost přímých koncových odběratelů by byla omezena jen na nastavení v domácích spotřebičích viz. následující bod. Změna firmware a odečet spotřeby by mohl být prováděn z vnějšku bez vstupu do objektu odběratele (bezdrátová komunikace), popřípadě i pomocí spolupráce s odběratelem. Přenos mezi elektroměrem a běžným standardizovaným paměťovým mediem (například USB flash) doplněný o přenos mezi paměťovým médiem a zákaznickým portálem pomocí domácího počítače. Takto by potom šel měnit téměř v režimu online i sjednaný tarif ke spokojenosti odběratele, dodavatele i regulátora.

- Aby všechny energeticky relevantní domácí elektrické spotřebiče určené k napájení z veřejné sítě od určitého data výroby (možno zavádět postupně po jednotlivých třídách výrobků) byly schopny komunikovat s nově instalovanými elektroměry, a to především bezdrátově. A současně aby maximální odběr v režimu „čekám na příděl energie“ byl legislativně hodnocen a omezen. Přirozenou obměnou spotřebičů by došlo k postupnému zavádění.

- Pro současné spotřeby regulované ze současného HDO, budoucí spotřeby spínané z nových rozváděčů a solární i jiné domácí elektrárny by mohla sloužit datová či signálová komunikace jak napřímo s elektroměry, tak přes vzdálené moduly. U vzdálených modulů by existovala široká škála dnes používaných standardizovaných komunikačních možností.

Navrhovaný systém by umožnil fungování masové a velmi „hluboké regulace“ na straně malých spotřebitelů bez zásadních zásahů do distribučního rozvodu i rozvodu v jednotlivých objektech odběrných míst. Zásadních změn by bylo ale potřeba v novém definování jednotlivých účastníků trhu s elektřinou. Vznikla by možnost nových tarifů, individuálního požadavku nastavení dle komfortu, nákladů, struktury spotřeby, domácí výroby a skladování elektrické energie. Dle individuálního přidělení jednotlivých regulačních stupňů u některých skupin spotřebičů jednotlivým spotřebičům by mohlo docházet k jemnému doladění kompromisu mezi komfortem a náklady u domácností bez instalovaného systému skladování energie.

Popsaný způsob regulace odběru v domácnostech je způsobem regulace účinným jen pro krátkodobé regulace a nemá zásadnější vliv na odběr při sezónnosti výroby elektrické energie.

Sezonní odběr elektrické energie na straně velkých průmyslových spotřebitelů přizpůsobená dodávce elektřiny může být též jisté částečné řešení. Výrobní kampaň po sklizni u cukrovaru nepřijde nikomu divná. Od jisté úrovně cen elektrické energie může být ekonomicky zajímavá podobná „výrobní kampaň“ závislá na sjednané sezonní ceně elektřiny. Sezonní výroba energeticky náročných dobře skladovatelných meziproduktů i při jen časově částečném využití naddimenzovaného zařízení a větších zásobnících, může přinášet celkové úspory. reklama Richard Mikudík

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

Online diskuse

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. JS Jiří Svoboda 20.2.2022 08:13 Proč si, pane Mikudíku, myslíte, že výkon jaderné elektrárny nelze přizpůsobovat? Od čeho tam jsou řídící tyče?



Z Wikipedie: "Jaderné elektrárny jsou z energetického hlediska vhodné především pro výrobu elektrické energie v režimu základního zatížení (je vhodné, aby vyráběly energii pokud možno nepřetržitě). Regulace výkonu je sice možná, například v případě Jaderné elektrárny Dukovany byla odzkoušena regulace až na 50 % jmenovitého výkonu,[5] je však neekonomická, protože náklady na palivo tvoří jen malou část výrobních nákladů."



Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. RV Richard Vacek 20.2.2022 08:36 Zásadnější otázkou je, jestli vůbec nestabilní zdroje mají v rozvodné soustavě opodstatnění. Pokud k nim potřebujeme zálohu - a to ať krátkodobou, nebo sezónní, tak pravděpodobně vychází ekonomicky i ekologicky lépe mít stabilní jaderné zdroje u kterých je cena paliva například oproti paroplynovým elektrárnám zanedbatelná.

Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Miroslav Vinkler 20.2.2022 08:41 Několik poznámek :



Ideální stav energetické distribuční soustavy - zejména její stabilita - je charakterizován tím, že příkon a odběr jsou v rovnováze (+ - )



Klasické tvrdé zdroje /fosil, jádro / mají stabilní výkon, který nelze v krátkem čase výrazně měnit



OZE jsou naopak protipólem stability, časově extrémně proměnný průběh výkonu, bohužel velmi často doslova nepředvídatelný.

Nepředvídatelnost vychází z nemožnosti určit přesný průběh nelineárního dynamického děje (počasí) v budoucím čase. A jak dokázáno matematicky, tento nedostatek nelze žádným způsobem odstranit.



Jsme tak odkázáni na predikce statistické pravděpodobnosti. To vede

k problémům v praxi, kdy pouze víme, že např. v 85% se do odhadu trefíme, zbytek je pak mimo toleranční pásmo.

U vytápění bojleru nám to vadit nabude, při výkonu práce na operačním sále nebo jízdě výtahem jde o nepřijatelný stav.



Nelze v současné praxi dosáhnout stavu, aby OZE pokrývaly 100% spotřebu, dle mého názoru ani 75% spotřebu s požadovanou stabilitou soustavy v potřebném časovém intervalu časovém intervalu.



Snahy o kompenzaci problému zaváděním tzv. chytré sítě, instalaci rychlonáběhových zdrojů na ZP , ani vybavení odběrových míst elektroměry s IQ vyšším než má Evropská komise nám k ničemu nebude :



1/ povede k astronomickým výdajům na úkor odběratelů

2/ základní problém neřeší, pouze zmírňuje



Závěr -

doktrína dekarbonizace společnosti je správná , ovšem způsob ,kterým k ní máme dojít je zcela nesprávný a hloupý, paradoxně přinese více škod než užitku.

Tím mám na mysli astronomické výdaje na OZE a úpravu energetické distribuční sítě , které nemohou z podstaty věci zajistit požadovanou stabilitu energetické soustavy .



Každý může v současnosti posoudit, zda kroky EK vedly k jí proklamované a požadované situaci v energetice ve vazbě na cíle uvedené v Green Dealu.

Nevedly a vést nemohou , chtělo by se zvolat :"Císař je nahý !"



Budoucnost, nulové emise CO2, nelze bez rozhodujícího podílu JE požadované cíle (dostatečný objem energie a stabilita sítě) zajistit, aniž bychom ohrozili sociální smír a potřebný ekonomický růst.



Jak také doloženo , expanzivní růst OZE a potřeba úložišť energie , povede k těžkému poškození environmentálního pilíře.



Pokud platí axiom , že pouze vyvážený vztah mezi ekonomickým růstem, sociální soudržností a životním prostředím definuje trvale udržitelný rozvoj společnosti jako podmínku její existence, potom musíme spolknout další hořkou pilulku.



Green Deal v podání EU a USA je v naprostém rozporu s definicí trvale udržitelného rozvoje a spolehlivě nás dovede ke kolapsu lidské společnosti jako celku.



Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pe Petr 20.2.2022 08:48 Bezdrátová komunikace všech výraznějších spotřebičů s elektroměrem způsobí tři věci:

1. Obrovské další zamoření obytných prostor elektrosmogem, který má prokazatelné negativní účinky na vše živé.

2. Nárůst spotřeby a plateb, bezdrátová komunikace milionů spotřebičů v režimu 24/7 samozřejmě není ani nulová, ani zadarmo.

3. Osobní problémy. Když vám ráno konvice odmítne uvařit kávu, bojler odpoledne po práci odmítne ohřát vodu na osprchování a pračka odmítne vyprat špinavé prádlo, hned změníte názor.

Ale jinak ano, snít je hezké. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Odpovědět