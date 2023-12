Romana Šonková: Nový návrh pravidel EU o přepravě živých zvířat nestačí k ukončení jejich utrpení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Compassion in World Farming (CIWF) V letních měsících trýzní přepravovaná zvířata vysoká teplota. Ilustrační snímek.

Návrh Evropské komise na reformu zastaralých pravidel EU pro přepravu živých zvířat, zveřejněný 7. prosince, obsahuje nová ustanovení, která mají zkrátit některé doby přepravy a omezit transport zranitelných zvířat, jako jsou mláďata a březí samice. Vedl by však zároveň k neregulované délce námořních cest, oslabení teplotních limitů a novým mezerám v zákoně vytvořeným špatnými a chybějícími definicemi. Podle mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) nový návrh nestačí k tomu, aby zabránil některým krutostem, jimž jsou zvířata během přepravy vystavena, a nijak výrazně by nesnížil jejich utrpení.

Právě minulý týden vydaly organizace CIWF a Eurogroup for Animals novou šokující zprávu, která odhaluje rozsah utrpení způsobeného obchodem s živými zvířaty z EU. Soupis dat o utrpení odhaluje hrůznou realitu, kterou zažívá přibližně 44 milionů ovcí, skotu a prasat z EU během otřesných cest trvajících až tři týdny. Ukázala také, že nedostatečné a zavádějící oficiální záznamy EU zakrývají skutečný rozsah utrpení zvířat.

Návrh EU o přepravě zvířat sice ukazuje určitou snahu zlepšit pravidla ochrany zvířat, ale je to promarněná příležitost. Nestačí totiž k ukončení utrpení milionů zvířat, která jsou každoročně přepravována na dlouhé vzdálenosti v rámci EU a do zemí mimo EU. V některých zemích, jako je Německo, Lucembursko a Nový Zéland, již zákonodárci přijali zásadní omezení exportu zvířat. Brzy by je měly následovat i Spojené království a Austrálie. Stejným směrem by se měla vydat i celá EU, což je přání většiny jejích občanů – zakázat vývoz živých zvířat do zemí mimo EU a nastavit mnohem přísnější pravidla, která mimo jiné omezí dobu přepravy, zajistí, aby transporty probíhaly s ohledem na povětrnostní podmínky, a také ukončí přepravu zranitelných zvířat.

Přestože vítáme snahy o zlepšení ochrany zvířat – včetně zveřejněných návrhů týkajících se chovu psů a koček – Komise zklamala občany EU tím, že neprovedla komplexní reformy legislativy o welfare zvířat, které slíbila. Patří mezi ně i jasný závazek zakázat klecové velkochovy zvířat v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a která byla zmařena nátlakem ze strany živočišného průmyslu.

Devět z deseti občanů EU se domnívá, že je důležité chránit životní pohodu (welfare) hospodářských zvířat. V konzultacích Komise v letech 2021 a 2022 se naprostá většina občanů EU (94 %) vyslovila pro ukončení vývozu živých zvířat. Nedávno více než 900 000 občanů vyzvalo EU k zákazu vývozu živých zvířat prostřednictvím petice organizací CIWF, FOUR PAWS, WeMove Europe a Animals International.

