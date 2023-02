Sarah Ožanová: Spalovny jsou vážný problém pro životní prostředí. Není třeba jich stavět víc, než skutečně potřebujeme

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

Toxické látky z odpadu spálením nezmizí

V komentáři Jiřího Jakla Spalovny odpadů – energetická zařízení byla Arnika, spolu s několika dalšími environmentálními organizacemi, označena kvůli svému negativnímu pohledu na neustále rostoucí počet spaloven v ČR za alibisty, nepřihlížející k odpadovým statistikám. Jakl a jeho organizace Zvonečník naopak vyzývá k systémové podpoře spaloven. Podívejme se tedy na to, proč by tato podpora byla škodlivá.

Nikdo nezpochybňuje, že spalovny, respektive takzvaná „zařízení na energetické využívání odpadů“ (ZEVO), nějakou energii vyrobí. Ovšem myšlenka, že do spalovny nasypeme odpad, kterého se tím zázračně zbavíme a získáme jen čistou energie či teplo, je v lepším případě naivní, v horším demagogická. Kromě emisí (ať už přitom mluvíme o CO2 nebo o takových toxických látkách, jako jsou například dioxiny) jsou totiž spalovny také producenty velkého množství pevných zbytků. Strusky a popela ze spaloven odpadů je přitom až třetina hmotnosti spálených odpadů. A ta obsahuje opět řadu toxických látek, především těžké kovy nebo bromované dioxiny, které se přitom většinou nijak nesledují.

Ještě toxičtější je pak popílek po čistění spalin, který přitom některé spalovny míchají s popelem a dalšími materiály a nabízejí ho jako stavební materiál. Neexistuje přitom žádný registr míst, kde je takový materiál používán, tyto informace zdá se nemá ani Ministerstvo životního prostředí. Zbytky po spalování jsou také používány například k technickému zabezpečení skládek, což ale může způsobit šíření v nich obsažených toxických látek do okolí (např. vlivem větru nebo deště, který může mít za následek jejich migraci do podzemních vod). Existuje přitom celá řada studií, které ukazují, že popílky ze spaloven mohou negativně ovlivňovat životní prostředí, a dokonce i lidské zdraví, například tím, že se dostávají do našeho potravního řetězce.

Stojí nám získaná energie za rizika?

I kdybychom pominuli (zcela zásadní) problém toxických látek ze spaloven, ani jako zdroje energie a tepla nedosahují zrovna oslnivých výsledků. Ve spalovnách se zhodnotí jen zhruba 17–22 % energie uložené v odpadech. (Pro srovnání, účinnost moderních elektráren se nejčastěji pohybuje kolem 40–70 %.) Jinými slovy, energie, která byla použita na výrobu a přepravu toho, co nyní nazýváme odpadem, přijde vniveč a likvidací materiálu, který bychom mohli a podle české i evropské legislativy i měli znovu využít, získáme jen její zlomek.

Chceme-li efektivitu, musíme lépe třídit a odpad minimalizovat

Rozbory popelnic po celém Česku ukazují, že kolem šedesáti procent obsahu kontejnerů na směsný komunální odpad je tvořeno dále tříditelnými a recyklovatelnými složkami. Pokud je znovu využijeme, místo toho abychom je spálili, přinese to mnohonásobně větší úsporu energie. Například v případě odpadů z papíru se recyklací získá 2,4krát až 7krát více energie než jejich spálením. A recyklace plastů ušetří dokonce 10krát až 26krát více energie než spalovny. Jinými slovy, odpad je surovinou, kterou spalovny do značné míry mrhají, což rozhodně neodpovídá snaze o cirkularitu českého odpadového hospodářství.

To, co bychom tedy měli podporovat, je předcházení vzniku odpadů a zvyšování míry jeho znovuvyužívání. Přechod na oběhové hospodářství je klíčovým cílem Evropské unie i České republiky, ostatně je podle toho nadimenzována i naše “nová”, od roku 2021 platná, odpadová legislativa i aktuálně platný plán odpadového hospodářství. V následujících letech tak dojde na řadu opatření – namátkou třeba na podporu recyklovatelnosti obalů nebo využívání bioodpadu, kterého je ve směsném komunálním odpadu stále velké množství. MŽP nově připravuje i zálohový systém na PET a plechovky. Účelem takzvaného “zákazu skládkování” (který ve skutečnosti není žádným zákazem, ale postupným omezováním a odklonem od tohoto mezního způsobu nakládání s odpadem) není veškerý odpad přesměrovat do spaloven a za vzniku velkého množství toxického popílku, popela a strusky ho spálit. Tím bychom se nejen vyhnuli řešení problematiky odpadů, ale vytvořili navíc další environmentální problémy. K odpadu musíme přistupovat koncepčně, jako k něčemu, co v mnoha případech nemusí vznikat a pokud už vznikne, přistupovat k němu jako k surovině.

Tvrzení, že je odpad obnovitelným zdrojem energie, je naprosto scestné. Nejenže spalováním směsného komunálního odpadu v současnou chvíli likvidujeme i víc než šedesát procent využitelného materiálu. Tím, že je do značné míry tvořen materiály (plastové lahve, pytle, obaly, elektrošrot atd.) vyrobenými z ropy, nejde vlastně o nic jiného než pálení fosilních, neobnovitelných zdrojů – pouze v jiné formě. Spalovny prostě nejsou řešením.

Tvrzení, že spaloven bude nedostatek, je lež

Pokud někdo tvrdí, že můžeme do nekonečna stavět nové spalovny, protože odpadu bude dost, pohybuje se mimo realitu. Jen v minulém roce byly v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) MŽP povoleny další dvě spalovny a byly zveřejněny záměry na stavbu dalších pěti, které se nyní o povolení ucházejí. Již nyní stojící či schválená zařízení přitom převyšují kapacity pro energetické využívání, které budou v roce 2035 podle (byť optimistického!) scénáře MŽP potřeba, o 323 000 tun odpadů ročně. Při schválení dalších pěti podaných záměrů je budou převyšovat dokonce o 652 400 tun odpadů ročně (viz tabulka níže). Povolování a stavba spaloven v Česku tak do budoucna jednoznačně spěje k nadkapacitě. To může vést jen ke dvěma situacím. První je zavírání teprve pár let starých spaloven. To je ovšem ne zcela pravděpodobné, jednoduše proto, že by se to jejich provozovatelům nevyplatilo. Druhým možným scénářem je pak neplnění recyklačních cílů EU a našich závazků v této oblasti, což může vést až k sankcím ze strany EU, nebo k nutnosti dovozu velkého množství odpadů ze zahraničí. Bez toho totiž prostě nepůjde udržet v chodu všechny spalovny, které budou dost možná již brzy stát v areálech velkého množství našich tepláren. Místo investic do dalších bychom proto měli investovat spíše do oblasti předcházení vzniku odpadů a do recyklačních kapacit. V nich totiž, na rozdíl od počtu plánovaných spaloven, skutečně zaostáváme.

