Soňa Mikešová: Zelení si zvolili nové vedení aneb Ohlédnutí za našim sjezdem

Zdroj | Zelení - Strana zelených

A máme hotovo. V Ústí nad Labem o víkendu proběhl sjezd Zelených, na kterém jsme si zvolili nové vedení. Zelené nově povede spolupředsednická dvojice Magdalena Davis, starostka Mníšku pod Brdy, a Michal Berg, zastupitel Vsetína a člen vedení Evropských Zelených. Tuto dvojici budou v předsednictvu doprovázet dvě místopředsedkyně, Anna Gümplová a Zdeňka Perglová, a tři řadový členi předsednictva, Petr Kučera, Petr Globočník a Jiří Kulich.

O nás Zelených naši kritici rádi šíří, že jsme rozhádanou stranou, která se neumí rozhodnout, jestli směřovat doleva či doprava. Nic z toho ale tento sjezd nepotvrdil. Sjezd totiž proběhl v jasném duchu, že je potřeba čelit klimatické krizi, která se na nás závratnou rychlostí řítí, ale i rozpadu životního prostředí vlivem nevhodného využívání krajiny člověkem. To potvrdila nejprve volba spolupředsednické dvojice, která byla úspěšná již v prvním kole. A následně i hladké zvolení Anny Gümplové, neúspěšné kandidátce na post spolupředsedkyně, jako jednu z místopředsedkyň strany. Je tak vidět, že jsme se my, Zelení, sjednotili a vytvořili v předsednictvu tým, který bude táhnout jedním a jasným směrem – k návratu Zelených do Poslanecké sněmovny.

Jak na sjezdu pronesl Michal Berg, abychom v tomto cíli uspěli, bude potřeba, aby volby v roce 2021 byly o nejdůležitějším tématu současnosti, o klimatické krizi. Magdalena Davis pak dodala, že je potřeba, aby čeští Zelení navázali na úspěchy zelené politiky jinde v Evropě. Po tématech týkajících se klimatu a životního prostředí je ve společnosti obrovská poptávka a jiné politické strany ji rozhodně nemají jako nejvyšší prioritu. To mají pouze Zelení, kteří tohle téma neřeší z PR důvodů, ale proto, že ho mají přímo ve své pomyslné DNA. A jak dodal spolupředseda Evropských Zelených Thomas Waitz, který byl na sjezdu přítomný, čeští Zelení mohou počítat s podporou celé evropské zelené rodiny.

Výsledek sjezdu tak nabízí naději. Naději, že se do vedení strany dostali lidé, kteří mají ty nejlepší předpoklady pozvednout značku Zelených v Česku o stupínek výše. Posunout tak Zelené z komunálu, krajů a Senátu do Poslanecké sněmovny. Tam totiž zelený hlas viditelně chybí. Bez vaší pomoci to ale nepůjde, ať už u volební urny, nebo pomocnou rukou v chodu Zelených.

