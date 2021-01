Soňa Mikešová: Vyroste v Berouně další satelit na zelené louce?

Zdroj | Beroun sobě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Berouně se konci loňského roku začala projednávat změna územního plánu. Největší kontroverze vzbudily návrhy na změnu využití pozemků v lokalitě Na Ptáku. Kontroverze jsou na místě. Jedná se o tisíce m2 luk, lesů a polí bez infrastruktury, přístupné jednou úzkou silničkou přecházející v cyklostezku Po stopách českých králů, které by se měly z orné půdy a trvale zatravněné plochy změnit na stavební parcely pro individuální bydlení.

V Berouně a okolí přitom už zanikly tisíce hektarů polí a luk pro výstavbu satelitního bydlení. Bez odpovídající infrastruktury, jako je frekventovaná veřejná doprava a lékařská péče, by další stovky nových obyvatel jen zhoršili už tak neuspokojivou situaci pro místní.

Zastupitelstvo v případě lokality Na Ptáku rozhodlo o tom, že by se nejprve měla zpracovat územní a ekonomická studie daného území. Z vizualizace a základní obeznámenosti se situací v dané lokalitě je ale zřejmé, že zpracovávat pro toto území studii o přínosnosti změny orné půdy na stavební pozemky, by bylo jen nehospodárným nakládáním s finančními prostředky města.

Není se co divit, že místní obyvatelé sepsali proti plánu na možnou výstavbu na „zelené louce“ petici.

Přečtěte si také | Odhalování pašeráků zvířat se budu věnovat dál, říká bývalá inspektorka ČIŽP Pavla Říhová

Ztráta orné půdy je jedním ze zásadních a neřešených problémů Česka. Ročně mizí stovky hektarů kvůli individuální a průmyslové výstavbě. V některých případech může být taková změna opodstatněná, ale lokalita Na Ptáku takovým případem není. Do města je vzdálená 3 km, spojení je úzkou silničkou do centra a lávkou s protilehlým Pražským předměstím. Jediným, kdo by kromě majitelky ze změny měl ekonomický profit je případný developer, který by zde po změně územního plánu mohl nasázet jeden rodinný domek vedle druhého. Město by v lepším případě zaplatilo přívod vodovodu a kanalizace, v horším by platilo i za rozšíření komunikace a stavbu mostu.

Přitom v Berouně samotném je dost ploch, které lze využít pro bytovou výstavbu. Mělo by se tak ale stát až po tom, co bude stávajícím i budoucím obyvatelům zajištěna dostatečná kapacita zásobování pitnou vodou, zajištěna dopravní obslužnost a místa ve školách a školkách. To jsou mimochodem problémy, které řeší mnoho středočeských měst a například z hlediska zásob pitné vody, všechny zájemce uspokojit nelze. Nezbývá, než aby radnice jednaly jako odpovědný hospodář a ve stavebních plánech byly více zdrženlivé.

Reakce na článek a nepravdivý titulek Rádi bychom Vás upozornili, že už jen samotný titulek je nepravdivý a matoucí. Nejenže poškozuje dobré jméno představitelů města, kteří v případě projednání změny územního plánu postupují přesně tak, jak jim to stanoví zákon, ale navíc zbytečně přispívá k šíření paniky mezi našimi občany. Změna územního plánu se v současné době nachází v úvodní fázi projednání. Na stole jsou fakta, o nichž zastupitelé jednají a rozhodně není možné mluvit o tom, že by kdokoli cokoli prosazoval. V tuto chvíli je jasné pouze to, že byla předložena žádost o změnu územního plánu společně s dalšími více než šedesáti změnami. Návrh na změnu územního plánu má v této zemi právo předložit každý občan nebo subjekt a povinností zastupitelstva je, se touto změnou zabývat, jak to stanoví zákon. Vše ostatní, co ve svém článku zmiňujete je v tuto chvíli čistě hypotetické a spekulativní. S pozdravem Jitka Soukupová

vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, Městský úřad Beroun. Jitka Soukupovávedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, Městský úřad Beroun. Pozn. red.: Autorka textu souhlasila s úpravou titulku.

reklama