Štěpán Chalupa: Komora OZE předala ministerstvům návrh opatření pro snazší a rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů

Pavel Hanzl 9.9.2022 07:30

Jde to správným směrem, tahle vláda už dost věcí udělala. Nemusíte mít na fve do 10kWp licenci ani stavební pvolení, prakticky nic. Jen dohodu s dodavatelem energie, který to má ze zákona. Navíc na to dostanete dotaci asi 50% investice.

Taky se letos staví snad 5x tolik malých instalací, než za celý loňský rok.

Na to, že tato vláda je totálně neschopná a nic pro lidi nedělá, tak je to daleko víc, než zvládla hrabišova makající vláda za 8 let.

