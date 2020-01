Štěpán Chalupa: Modernizační fond? Můžeme se těšit na nový start rozvoje OZE

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz Komora OZE navrhla Ministestvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí financovat z Modernizačního fondu formou investiční podpory nové instalace obnovitelných zdrojů energie.

Po necelých dvou letech se promítl text novelizované evropské směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU) 2018/410 i do české legislativy. V minulé dekádě si elektrárny, teplárny a ocelárny, které podléhají evropskému systému obchodování s emisními povolenkami, prosadily takzvané derogace. Tato výjimka je zbavila povinnosti krýt 40 % jejich emisí nákupem povolenek za podmínky, že takto ušetřené prostředky investují do “ekologických” opatření.

Výsledkem této výjimky bylo fiasko: 80 % prostředků z emisního obchodování šlo do retrofitů uhelných elektráren, teplárny České Budějovice a elektrárny Ledvice. I pro toto IV. obchodovací období 2021-2030 se snažily tyto firmy prosadit znovu povolenky zdarma, i když už by mohly investovat pouze do OZE a nikoli fosilních paliv. MŽP se ale správně rozhodlo, že si stát ponechá způsob a výběr všech projektů realizovaných z výnosů z emisních povolenek pod kontrolou v tzv. Modernizačním fondu.

Modernizační fond bude mezi 2021 a 2030 disponovat s celkem 120 až 160 miliardami korun (podle ceny emisní povolenky, dnes 24 EUR/t). Prostředky Modernizačního fondu budou k dispozici deseti členským státům EU, které mají HDP nižší než je 60 % průměru EU (mezi které patří i ČR). Většinu financí do fondu posílají ostatní členské státy jako pomoc pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), energetických úspor, skladování, centrálního zásobování teplem, distribuci, přemísťování pracovníků či rekvalifikaci v uhelných regionech.

Komora OZE navrhla Ministestvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí financovat z Modernizačního fondu formou investiční podpory nové instalace obnovitelných zdrojů energie. Tak by ČR dokázala naplnit svůj cíl, podíl minimálně 22 % energie z OZE na hrubé domácí spotřebě do 2030.

V tuto chvíli probíhá tzv. mapping, shromažďování priorit a potřeb subjektů, kterých se čerpání prostředků z Modernizačního fondu bude týkat. Komora OZE již předala podrobné kalkulace investiční potřeby na financování nových obnovitelných zdrojů energie ve formě velmi podrobné analýzy a kalkulace.

Zástupci mezinárodního projektového týmu, který pravidla čerpání z Modfondu připravuje, ocenili perfektní přípravu podkladů. Můžeme se tedy těšit (a připravovat) na nový start rozvoje OZE.

