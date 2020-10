Štěpán Chalupa: České energetické plány jsou v rozporu s plány Komise. K naší vlastní škodě

Jan Šimůnek 16.10.2020 11:59

1. OZE klima spíše zhoršují, proto ignorování nebo rušení OZE je formou boje za snižování produkce CO2

2. OZE parazité dostávají z kapes občanů kolem 40 miliard Kč ročně. Občané opravdu nestojí o to, aby se z jejich kapes na podporu těchto bezcenných nesmyslů tahalo víc. A která politická strana to bude prosazovat, ta pohoří příští rok ve volbách.

3. Bod 2 jasně ukazuje, že na úrovni EU není žádná demokracie, protože občané EU nemají žádnou možnost politiky, podporující zlodějinu jménem OZE umravnit, zatímco na úrovni národního státu tato možnost samozřejmě je.



My prostě potřebujeme přestat krmit OZE parazity a ušetřené miliardy investovat do jádra. A do té doby klidně "čmoudit", protože OZE žádný zdroj elektřiny ve skutečnosti nejsou, jsou jen manufaktura na pobírání dotací. A jiné to nebude, dokud se neobjeví smysluplný a dostatečně účinný, a současně ekonomicky přijatelný a technicky dostupný v potřebném objemu (tj. cca několikatýdenní spotřeba ČR), postup ukládání elektřiny z nich. A takový postup není v současnosti ani na úrovni výsledků základního výzkumu. A až se tam objeví, bude trvat tak 10 - 20 let, než to bude upraveno pro reálné použití v praxi.

