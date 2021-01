Unie botanických zahrad: Otevřený dopis požadující zapracování ex situ ochrany rostlin do Státní politiky životního prostředí

Zdroj | Unie botanických zahrad Ex situ ochrana je nedílnou součástí druhové ochrany a významný nástroj pro záchranu kriticky ohrožených druhů před vyhynutím (na snímku střevíčník pantoflíček).

Vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci,

Unie botanických zahrad České republiky dlouhodobě upozorňuje na nutnost institucionalizace a podpory ex situ ochrany ohrožených druhů rostlin. Populace řady kriticky ohrožených druhů na přírodních stanovištích, i přes jim poskytnutou péči, klesají. Ex situ kultivace je jedním z možných nástrojů, jak předejít jejich vyhynutí a mnohdy je i metodou poslední volby. Přitom se jedná o metodu pro mnoho druhů volbou nákladově efektivní.

Česká republika se přijetím Úmluvy o biologické rozmanitosti zavázala k ochraně biologické rozmanitosti včetně ochrany ex situ, která je definovaná v článku 9 Úmluvy. Ex situ ochrana neprodukčních rostlin však nebyla dosud zahrnuta do právního rámce České republiky, na rozdíl od ostatních států střední Evropy, kde tomu tak již je, a ani není součástí právě přijaté Státní politiky životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050.

Celosvětově se ex situ ochranou rostlin zabývají botanické zahrady. I u nás konzervujeme v botanických zahradách rozsáhlý genofond rostlin, čítající více než 100 tisíc rozdílných genotypů jak domácích, tak i exotických druhů a odrůd. Botanické zahrady vytvářejí síť po celé republice, spolupracují s vědeckými institucemi, orgány státní ochrany přírody a jsou napojené na mezinárodní organizace. Mají vytvořenou či připravují metodiku konzervace jednotlivých skupin rostlin.

Požadujeme, aby ex situ ochrana neprodukčních rostlin byla zahrnuta do Státní politiky životního prostředí v rámci cíle 3.2., a aby byla definována role botanických zahrad v ochraně genofondu a v její prezentaci veřejnosti.

Rádi poskytneme veškeré potřebné informace a podklady k této problematice.

S pozdravem

RNDr. Pavel Sekerka

prezident Unie botanických zahrad ČR, vedoucí Průhonické botanické zahrady, kurátor evidence rostlin Botanické zahrady hl. m. Prahy



RNDr. Vlastík Rybka, Ph.D

viceprezident Unie botanických zahrad ČR, Předsedající genofondové skupiny Unie botanických zahrad ČR, náměstek pro odbornou činnost Botanické zahrady hl. m. Prahy



Ing. Eduard Chvosta

Radní Unie botanických zahrad ČR, zástupce ředitele pro odborný výcvik zahradnických oborů, vedoucí Botanické zahrady SOŠ Jarov v Malešicích



Ing. Libor Kunte, Ph.D.

Radní Unie botanických zahrad ČR, ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské



Ing. Ladislav Pavlata

Radní Unie botanických zahrad ČR, ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy



Bc. Bohumil Černý

Ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

v PaedDr. Luděk Grätz

ředitel Domova pod hradem Žampach



Kristýna Hanzelková DiS.

organizační manažer a vedoucí Arboreta Žampach



RNDr. Jan Hošek, RNDr. Jitka Hošková

Dendrologická zahrada Běleč



Stanislav Hybler ml.

Soukromá botanická zahrada v Dubinách



Mgr. Magdaléna Chytrá

Botanická zahrada PřF MU



Ing. Lea Jedonková

ředitelka botanické zahrady, Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity



Zdeněk Kiesenbauer

Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i



Ing. Libor Muller

Park Sanatoria Jablunkov



Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.

Botanická zahrada Třeboň



Ing. Michal Pavlík

ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelova univerzita v Brně



Ing. Tomáš Peš

Vedoucí botanické zahrady, kurátor ptáků, drobných savců a ostrovních sbírek Microcebus EEP, Zoologická a botanická zahrada Plzeň



Bc. Petr Šíla

Botanická zahrada Teplice



Mgr. Barbora Šímová

ředitelka Přírodovědného muzea Semenec



Ing. Jaroslav Šíma

zakladatel Přírodovědného muzea Semenec



Ing. Jiří Šindelář

ředitel Bečovské botanické zahrady, předseda pobočného spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT



Ing. Žaneta Šišková

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor



Ing. Tomáš Tureček Ph.D.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity



MUDr. Václav Volejník, CSc,

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé/Hamzův park a arboretum



Jana Zavřelová, DiS.

metodik parku, správce archívů, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé/Hamzův park a arboretum





