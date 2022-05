Vladimír Dolejský: Proč současný stupeň ochrany nejcennějších křivoklátských lesů nestačí a je třeba národního parku?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Křivoklátské lesy v zimním oparu.

Jak se hospodaří v CHKO

Otázek kolem připravovaného národního parku Křivoklátsko je jistě celá řada. Jedna se ale neustále vrací a je potřeba ji poctivě zodpovědět. A ta zní: V čem se liší ochrana přírody v chráněné krajinné oblasti oproti národnímu parku? Nebo ještě přesněji, proč nestačí současný stupeň ochrany křivoklátských lesů?Klíčový rozdíl je v hospodaření a pohledu na funkci lesů v obou druzích velkoplošných chráněných územích. Proto si je pojďme podrobně popsat. Předem se omlouvám za poněkud úřednický jazyk, není ale možné popsat rozdíly přístupu zákonů bez jazyka legislativy.

Dnes se v CHKO hospodaří běžným lesnickým způsobem. Správcem jsou Lesy České republiky, které se zásadně řídí podle platného zákona č.289/1992 Sb., o lesích (lesní zákon). Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Dále je pro státní podnik určující zákon č.77/1997 Sb., o státním podniku, jenž jednoznačně určuje, že podnik je povinen využívat majetek účelně, hospodárně a efektivně k jeho podnikání. Podnik s majetkem hospodaří a nakládá tak, aby svým jednáním majetek nepoškozoval a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Statut státního podniku Lesy České republiky, s.p. (čl.3 Základní poslání) vymezuje hlavní předmět podniku tak, že se řídí ustanoveními lesního zákona, resp. je povinen zejména řádně obhospodařovat lesní majetek ve vlastnictví státu, zachovávat jej, zušlechťovat a rozvíjet. V lesích hospodaří s cílem maximalizace hospodářského výsledku lesní správy (lesní závody) podle schválených lesních hospodářských plánů. Těžba probíhá na celé ploše lesů, v případech omezení hospodaření ze strany orgánů ochrany přírody, má státní podnik Lesy České republiky právo uplatnit tzv. “újmu“ (§ 58 ZOPK).

Je tedy naprosto zřejmé, že tou hlavní činností je produkce dřeva. Zároveň je v těchto lesích realizována myslivost na převážné ploše honebních pozemků zprostředkovaně, tedy nájemci, nikoliv vlastním personálem.

Lesy v národním parku

Národní parky jsou rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování jejich ekologicky stabilních přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti a dosažení jejich přirozené biologické rozmanitosti a musí být v souladu s cíli ochrany sledovanými jejich vyhlášením. Dlouhodobým cílem ochrany národních parků je tedy zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků.

Posláním národních parků je naplňovat dlouhodobé cíle ochrany a také umožnit využití území národních parků k trvale udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově, výzkumu a k přírodě šetrnému turistickému využití. A to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany národního parku. Lesy v národním parku nejsou lesy hospodářskými. S lesy, s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a s jiným majetkem ve vlastnictví státu souvisejícím s plněním funkcí lesa na území národního parku a jeho ochranného pásma je podle své územní příslušnosti oprávněná hospodařit správa národního parku. Při provádění péče o lesy zařazené do zóny přírodní a do zóny přírodě blízké se nepoužívají ustanovení jiného právního předpisu (lesní zákon) o povinnosti obnovovat a vychovávat lesní porosty, o lhůtách k zalesnění holin a o lhůtách k zajištění lesních porostů na lesních pozemcích, o povinném provádění meliorací a hrazení bystřin v lesích ani ustanovení o povinném přednostním provádění nahodilé těžby.

Lesy zařazené do zóny přírodní se nezahrnují do výpočtu závazných ustanovení lesních hospodářských plánů podle jiného právního předpisu, rovněž se v nich neumisťují těžby a nenavrhují výchovná a pěstební opatření v lesních hospodářských plánech.

V lesích zařazených do zóny přírodě blízké se závazné ustanovení lesního hospodářského plánu maximální celková výše těžeb stanoví jako součet těžeb umístěných v jednotlivých lesních porostech. Péči o lesy v národních parcích zajišťují správy národních parků. Je naprosto zřejmé, že funkce produkce dřeva není hlavní činností správ národních parků. Myslivost realizují správy národních parků. Maximalizace zisku není jistě zásadním úkolem správ národních parků.

Péče versus hospodaření

Kromě zásadního rozdílu mezi hospodařením v lesích pod správou státního podniku Lesy ČR a péčí o lesní ekosystémy pod správami národních parků je významný rozdíl v používaných přístupech, technologiích, a zvláště metodách péče.

Péče o lesy v národním parku vychází ze základního poslání národních parků, kterým je zachování přírodě blízkých společenstev a umožnění jejich samovolného vývoje. I v národních parcích nacházíme lesní porosty, které jsou od svého přirozeného stavu značně vzdáleny. Úkolem péče o lesy v národních parcích je upravit citlivými metodami, přírodě blízkými postupy, v pozměněných porostech dřevinnou skladbu, porostní strukturu a texturu tak, aby se postupně blížily modelu potenciální přirozené vegetace.

Jednotlivé kroky vyhlašování národního parku: Před zahájením vlastního procesu vyhlašování probíhá fáze předjednávání a seznamování dotčených obcí s možnostmi vyhlášení národního parku

Vlastní proces vyhlašování se zahájí zveřejněním záměru Ministerstvem životního prostředí, postup je stanoven zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ke zveřejněnému záměru mohou podávat obce, kraje a vlastníci nemovitostí dotčených záměrem svoje připomínky a námitky ve lhůtě 90 dní

Ministerstvo životního prostředí o podaných připomínkách rozhodne a dle tohoto předložený návrh upraví

MŽP zahájí přípravu pro předložení zákona, kterým bude vyhlášen národní park, vládě. Během této přípravy je zákon projednáván s ostatními ministerstvy a dalšími institucemi, které připomínkují návrhy zákonů

Po vypořádání všech připomínek je návrh zákona předložen vládě

Pokud vláda návrh schválí, předloží jej k projednání parlamentu

Po schválení zákona parlamentem, podpisu prezidenta/tky a nabytí platnosti se realizují kroky k zajištění funkčnosti – je zřízena a vybavena správa národního parku a dojde k předání státního majetku do jejího spravování

