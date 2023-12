Vojtěch Novotný: Proč nemáme žádné pravicově orientované strany zelených?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Náš boj proti klimatickým změnám je méně účinný kvůli tomu, že v politice nejsou pravicové strany zelených.Tato politická propast, alespoň při povrchním pohledu, nedává příliš smysl, protože lidé volící napravo od středu tráví na venkově mnohem více času než lidé na opačné straně politického spektra (zejména pokud definujeme „venkov“ jako tu část krajiny, kam se nedá dojít pěšky z nejbližší kavárny dříve, než se vám opadne pěna na latté).

Tato politická nerovnováha ovlivňuje způsoby, jimiž se snažíme řešit klimatické změny. Zejména se příliš mnoho pozornosti věnuje nerealistickým snům o změně chování, kdy by se lidé vzdali spotřeby energie (z fosilních paliv) potřebné k zajištění základních životních potřeb – a životního luxusu. Toto vytváření nového, lepšího, altruističtějšího občana je tradiční snahou levice, hojně zkoušenou a shledanou nedosažitelnou během experimentů 20. století (nový sovětský socialistický občan a další mýtické bytosti).

Můžeme spekulovat, že hypotetické pravicově orientované zelené strany by prosazovaly podnikatelský, na zisk orientovaný přístup k řešení klimatických změn, neboť by v něm viděly novou příležitost, jak zbohatnout a zároveň prospět planetě. Mohlo by to fungovat?

Metody aktivního odstraňování oxidu uhličitého z ovzduší se klimatickým aktivistům již dlouho příčí, protože by [1] údajně demotivovaly lidi ke snižování emisí, [2] zajistily přežití zlých společností těžících fosilní paliva a [3] byly obtížně proveditelné. Teprve nyní, kdy nezadržitelně směřujeme k oteplení o 1,5 °C a pravděpodobně i více, se názory mění a tak se opožděně snažíme investovat do technologického rozvoje metod záchytu oxidu uhličitého. I na zasedáních COP přestaly být tyto snahy sprostým slovem. Příští zasedání se nyní koná ve Spojených arabských emirátech – na místě mnohými kritizovaném, ale možná by toto nové prostředí skutečně mohlo přinést nové nápady.

Konečně vidíme rostoucí vládní i soukromé investice do výzkumu metod odstraňování skleníkových plynů. Jakmile totiž máme reálné vyhlídky na to, že emise CO2 budou zpoplatněny (uhlíkovou daní, emisními povolenkami atd.), vznikne skutečný průmysl odstraňování skleníkových plynů. Soukromě financovaná soutěž XPrize nabízí odměnu ve výši 100 milionů dolarů za zlepšení metod zachycování oxidu uhličitého z atmosféry, ale je zapotřebí řádově větších investic do výzkumu, protože žádná z vyvíjených metod zatím není připravena k použití v potřebném měřítku.

V zásadě existují tři metody aktivního zachycování CO2 z atmosféry:

[1] extrakce cirkulací vzduchu přes chemické absorbenty (používá velké stroje, má problémy s nízkou koncentrací CO2 ve vzduchu – 400 ppm není ve skutečnosti tolik; je to jedna kapka mléka ve vašem 125 ml hrnku kávy),

[2] zesílené zvětrávání – rozprašování namletých minerálů, zachycujících uhlík, na rozsáhlých plochách pevniny nebo moře (výsledky se těžko monitorují a proto se s tato metoda těžko zpoplatňuje),

[3] využití rostlinné biomasy k zachycení CO2 – biomasa musí být následně uložena mimo dosah kyslíku, buď pohřbena do země nebo do moře, aby se nikdy nerozložila (čímž se v podstatě kopíruje proces vzniku fosilních paliv).

Poslední metoda je podle mého názoru nejslibnější – množství CO2 zachycené ročně fotosyntézou je 15x větší než produkce CO2 člověkem, takže jde o relativně skromné přesměrování tohoto procesu. Proč se snažit znovu vynalézt metody zachycování kysličníku uhličitého, když už na to máme evolucí vyvinutou fotosyntézu?

Všechny tyto zásahy by musely mít planetární rozměry a zachytávat řádově miliardy tun CO2. Jenom spálením ročně vytěžených osmi miliard tun uhlí, obsahujících 4,5 miliardy tun uhlíku, vznikne 10,4 miliard tun CO2 k jejichž zpětnému zachycení bychom potřebovali sklízet biomasu rychle rostoucích lesů z plochy odpovídající polovině USA, nebo bychom museli přidat 24 miliard tun oxidu vápenatého do oceánů. To jsou sice zásadní technologické problémy, nicméně lidstvu se vždy dařilo lépe v inženýrství než v inženýrství sociálním.

reklama