Vojtěch Novotný: Palmový olej a ekologický vandalismus

Jiří S 19.10.2021 10:25 Reaguje na Richard Vacek

Za mne jako zemědělce bych nechal raději ty 3 ha řepkového pole, ale mělo by to podmínky. Nechal bych je z toho důvodu, že osevní postupy kvůli chybějící živočišné výrobě by se ještě zkrátily a to by vedlo k navýšení aplikace pesticidů, bylo by to krátkozraké . A ta podmínka by byla návrat moření řepky a některých účinných látek neperzistentních v půdě. Nehledě na to, že řepkový olej je výrazně kvalitnější takřka ve všech ohledech než palmový.

