Vojtěch Novotný: Američtí ornitologové zjišťují, že historie je problém. Že lidé jsou problém

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andrew Cannizzaro / Flickr Strnádka borovicová. Anglický název Bachman's sparrow odkazuje k Johnu Bachmanovi, úctyhodnému reverendovi. A otrokáři. Je to důvod druh přejmenovat?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americká ornitologická společnost se rozhodla změnit obecná jména všech po lidech pojmenovaných amerických druhů, což znamená 152 severoamerických a 111 jihoamerických druhů. Podle očekávání se o tomto kroku živě diskutuje. Zde jsou mé úvahy:1. Jsem rozhodně pro zachování statutu vědecké nomenklatury, a to je v současné době také oficiální stanovisko Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu (The International Commission on Zoological Nomenclature). Změna názvů by způsobila chaos, protože by zahrnovala více než 100 000 jmen, a bylo by to zcela zbytečné gesto neřešící skutečné problémy taxonomie.

2. Na obecné názvy mám mnohem méně vyhraněný názor, možná proto, že jsem entomolog, kde se obecné názvy používají mnohem méně než v ornitologii (a prakticky nikdy ve výzkumu). I když si nemyslím, že změna jmen ptáků znamená konec světa, jak ho známe, považuji tyto snahy za obdobu kritiky výběru hudby kapely hrající na palubě potápějícího se Titaniku. Je to opravdu něco, nad čím bychom měli trávit čas, když uvažujeme o kritických otázkách ochrany a výzkumu ptáků?

Přečtěte si také | Vojtěch Novotný: Chudoba ve světě a naše klimatická budoucnost

3. Co mi připadá zajímavé, až smutně zábavné, je naprostá bezradnost „pokrokových“ typů, včetně členů panelu, při konfrontaci se složitostí lidských dějin. Komise po dvaceti zasedáních uznává, že logický postup, kdy by se postupně zkoumaly zásluhy jednotlivých lidí, není možný, protože neexistuje shoda, kde vést hranici mezi „špatnými“ a „dobrými“ lidmi. Jejich vlastními slovy: „Snaha identifikovat lidi, kteří se dopustili škodlivých činů, se rozšířila na identifikaci lidí, kteří se individuálně nedopustili škodlivých činů, ale jejichž práce vytvářela nebo byla využívána k podpoře státem posvěcených násilných činů, nebo na identifikaci lidí, kteří se individuálně nedopustili škodlivých činů, ale byli podporováni a zvýhodňováni systémem nerovnosti a vykořisťování.“ Pokud by se tedy na palubě lodi zapojené do koloniální expanze nacházel naprosto dokonalý vědec, měli bychom problém. Jinými slovy, všichni lidé jsou problém. Historie je problém.

reklama