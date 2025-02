Miroslav Bobek: Výsadková operace Beaver drop

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Idaho Department of Fish and Game

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Idaho Department of Fish and Game

Svět mimořádně zaujali bobři z Brd – a asi ještě víc česká byrokracie.Každou chvíli na mne vyskočí titulek jakonebo

Českou byrokracii komentovat nebudu a zůstanu u bobrů. V Brdech bylo velké štěstí, že si bobři pro svou hráz vybrali správné místo, kde se připravovalo vybudování umělé hráze, a tu svou tam postavili rychle a zadarmo. Na některých jiných místech však narůstající počty těchto stavitelů mohou vést ke značným škodám; všude se jejich vodohospodářské stavby zkrátka nehodí. Což mi připomnělo americkou operaci známou jako Beaver drop.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Idaho Department of Fish and Game

V Idahu se ve druhé polovině 40. let minulého století začalo stále víc lidí stěhovat do venkovských oblastí. Brzo tam však vyvstal problém s bobry. Jejich budovatelské úsilí vedlo k tomu, že přistěhovalcům poškozovala vzedmutá voda jejich majetek. Úřady proto rozhodly, že je třeba bobry odstěhovat.

S tím byla v Idahu již řada zkušeností, bohužel nejen dobrých. Stěhování bobrů do odlehlých, špatně přístupných oblastí bylo extrémně náročné a mnoho zvířat při něm uhynulo. Proto se strážci zvěře rozhodli zvolit novátorské řešení: přepravit bobry letadlem a do cílové oblasti je shodit na padácích. Měli ostatně ještě v živé paměti velké výsadkové operace druhé světové války a ve skladech se nacházela spousta materiálu, včetně padáků.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Idaho Department of Fish and Game

Byl to šílený záměr, při jehož přípravě bylo třeba vyřešit spoustu problémů. Například jak zajistit, aby se bedny s bobry po dopadu otevřely. Ale opravdu se uskutečnil – a to velice úspěšně.

Čtrnáctého srpna 1948 bylo do dvoumotorového letadla Beechcraft naloženo prvních osm beden s bobry. Byl mezi nimi i samec Geronimo, který si v testovací fázi operace odsloužil své. Seskok bobrů dopadl úspěšně a v dalších dnech následovali další bobří parašutisté. Celkem jich bylo 76, přičemž zahynul pouze jeden.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Idaho Department of Fish and Game

Samozřejmě to není návod, co si počít s našimi bobry-troublemakery; u nás jaksi není prostor, kam je nechat seskakovat (nemluvě o tom, jak by vypadalo povolování podobné akce, že ano). Ale každý, kdo trochu sleduje dění, stejně ví, že naši bobří potížisté jen tak nevyváznou. Není vůbec náhoda, že se brněnští vědci zabývali tím, jak bobří maso zpracovávat ke konzumaci…

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Idaho Department of Fish and Game

Ostatně ani v Americe už k dalším bobřím seskokům nedošlo; bylo tomu tak ovšem proto, že začaly být k dispozici vrtulníky. Ale že byl Beaver drop obdivuhodný nápad, navíc skvěle provedený, to mi nikdo nevymluví.

reklama