Zdeněk Hřib: Ekologie a udržitelnost by neměly být sprostými slovy

Petr Blažek 3.11.2021 19:00

Bohužel už se stalo. Těmito slovy se ohání každý populista. Důkazem je pan Johnson, který tuto konferenci zahájil.

Jinak samozřejmě by se města měly chytit za nos, protože to jsou nevětší spotřebitelé. Města jako taková jsou ve všem závislá na dovozu a na druhé straně z nich vypadavá obrovské množství škodlivin a odpadů. Zároveň to jsou nejvíce zranitelná místa v případě jakýchkoliv žilných katastrof. To by si měli uvědomovat při jakémkoliv plánování zdrojů a jejich zálohování.

Odpovědět