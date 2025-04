Zdeněk Vermouzek: Lov poláků velkých, poláků chocholaček a lysek černých je konečně minulostí 

Radek 1.4.2025 16:14

Pan Vermouzek píše o zákazu lovu a jak se zrušení doby výrazně podepíše na stavech Poláka Velkého . Netuším kolik jich myslivci ročně lovili ale myslím že to nijak výrazné číslo nebylo ale co vím ze stoprocentní jistotou je že početní stavy určuje vhodnost životního prostředí , ale to on moc dobře ví .Jen si potřeboval kopnout u příležitosti začátku platnosti vyhlášky 245/2002 Sb do myslivců . Čemu nerozumím , je že si nekopl do ochránců přírody , všemožných hnutí které se včetně ČSO na té vyhlášce aktivně podílely a právě díky nim , je hájená liška a jsou celoročně loveny bachyně černé zvěře a zvěře spárkaté , matky které jsou buď ve vysokém stádiu březosti a nebo matky které mají v hnízdě selata , nebo už vodí srnčata ,daňčata ,muflončata , jelení kolouchy . Takže díky ČSO a hnutí DUHA , dalším ochranářům hynou hladem čerstvě rozená mláďata a nebo se stávají lehkou kořistí všude hojnou liškou . Hlavně že si před laickou veřejností zase kopnul do myslivců že vás hanba nefackuje .

